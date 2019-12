Iballa Ruano y Guillermo Carracedo se imponen en Fuerteventura en el Campeonato de España de SUP Olas

Fuerteventura.- Tras el bronce en el mundial, la canaria conquistó su octavo nacional consecutivo. Majanicho y Corralejo (La Oliva) acogieron este fin de semana el Fuerteventura SUP Challenge, con un centenar de participantes entre el Campeonato de España de SUP Olas, la Copa de España de Beach Race y SUP Race, y las competiciones de Prone Lifesaving y Longboard





La Oliva, a 9 de diciembre de 2019. El municipio de La Oliva acogió este fin de semana la Fuerteventura SUP Challenge Waves & Race 2019, emblemática prueba de stand up paddle que contó con cinco competiciones de gran nivel. En la más importante de las pruebas, el Campeonato de España de SUP Olas, se impusieron la canaria Iballa Ruano (Onexe), que conquistó su octavo título nacional consecutivo, y el gallego Guillermo Carracedo. Tanto Ruano (Onexe) como Carracedo vienen de hacer un gran papel con España en el Mundial ISA de SUP, celebrado en El Salvador, con un tercer y un quinto puesto respectivamente.





Fuerteventura SUP Challenge contó con un centenar de inscritos entre todas las pruebas, como los stages de la Copa de España de Beach Race y SUP Race (Larga Distancia), además de la Copa de Canarias de Longboard y la competición de Prone Lifesaving, todo bajo la organización del club majorero Onexe Team, y con la colaboración del Ayuntamiento de La Oliva.





El spot de Majanicho acogió en las jornadas de viernes y sábado el nacional de olas, con duras condiciones de viento en la jornada del viernes, que se suavizaron el sábado para completar las competiciones programadas. En la Copa de España de Beach Race, se subieron a lo más alto del podio de la prueba técnica Federico Espósito e Izaskun Martín.





Espósito hizo doblete con otro oro ayer domingo, en que la competición se trasladó a Corralejo para celebrar la Copa de España de SUP Race (Larga Distancia), bajo unas condiciones de viento y oleaje que pusieron a prueba a los competidores. Con un espectacular circuito de 11,5 kilómetros entre la bahía de la localidad turística y el Islote de Lobos, en categoría femenina se impuso Esperanza Barreras (Onexe), con una nueva victoria tras sus dos oros hace una semana en el Mundial ISA.





La concejala de Deportes, Gleiber Carreño, trasladó un mensaje de felicitación a los campeones y a todos los participantes, con mención especial al club local, Onexe Team, que "está desarrollando un muy buen trabajo de formación en nuestra Escuela Náutica, y haciendo un gran esfuerzo con los jóvenes de la cantera, entrenando muy duro y dándoles todas las facilidades para que puedan competir a nivel nacional a internacional".





No en vano, los jóvenes de Onexe Team coparon la mayoría de podios en las categorías de base, destacando las victorias de Benjamin Moreham en SUP Race sub18, Rakele Mannino en Beach Race, y Vince Duschneit en SUP Olas Sub 14. Entre los adultos del club, las actuaciones más destacas fueron la victoria de Itziar Abascal en Prone Lifesaving, y la medalla de Óscar Ruiz en SUP Olas, además de los mencionados títulos de Iballa Ruano e Izaskun Martín.





"Después de siete años celebrando este SUP Challenge, estamos muy contentos de comprobar que cada año sube el nivel, tanto por parte de nuestra cantera como desde los competidores que vienen de fuera. En Fuerteventura, vivimos rodeados de mar y tenemos unas condiciones inmejorables para practicar este deporte. Esperamos poder seguir trabajando así, y ayudar a que el SUP en sus distintas modalidades pueda seguir creciendo", valoró desde la organización la presidenta de Onexe Team, Nayra Martínez.





Desde el club organizador, en coordinación con la Federación Española de Surf y la Federación Canaria de Surf, se trasladó un mensaje de agradecimiento a patrocinadores como Starboard. Surftech, Mystic, Bark, Naviera Armas y Secreto del Sur, y a entidades colaboradoras como el Ayuntamiento de La Oliva, Billabong Surf Camp & School, Kings, Riders Surf & Bike, Clean Ocean Projet y Coca cola.