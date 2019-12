Fuerteventura.- Presentación de la novela “JOR” de César Campos en Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario

“…Hacer que un hombre a las puertas del paraíso acepte que no lo habrá de pisar, pero que podrá colaborar a que otros con sus mismos méritos disfruten de lo que a él se le niega sólo porque para que unos entren otros han de quedar excluidos, no es cosa fácil. Si además le das a elegir, sin darle garantía alguna de que su momento está por llegar y que su desinteresado sacrificio lo asumirá otro mañana, del mismo modo que él lo hace hoy, hay algo que no acabas de entender de la condición humana, por muy aficionada que sea la humanidad a las escalas piramidales. Porque en estas asambleas no había cortinas, ni puertas, ni muros.