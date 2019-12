Fuerteventura.- Navidad 2019 sigue en La Oliva con Mercado Navideño, concierto de Cristina Ramos, Carrera de San Silvestre y actividades infantiles este fin de semana

Fuerteventura..- El Ayuntamiento de La Oliva invita al público a disfrutar de las actividades programadas, que culminan con la cantante canaria el domingo día 29 a las 21:00 horas en la Plaza Patricio Calero









La Oliva, a 27 de diciembre de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva continúa con la programación de actos de Navidad que han organizado las distintas concejalías, y que este fin de semana viene cargado de actividades para todos los públicos.









La carrera de San Silvestre abre mañana este programa con salida desde el Centro Comercial El Campanario, en Corralejo, a las 11:00 horas. Las inscripciones siguen abiertas una hora antes del inicio, y habrá carrera adulta e infantil, y premios a los primeros clasificados y a los mejores disfraces individual y de grupo. Cabe recordar que la san Silvestre tiene fin solidario, destinando la recaudación de la inscripción (5€) a la asociación Hospitran Payasos de Hospital de Fuerteventura.









A partir de ese momento, la Plaza Patricio Calero, también en Corralejo, acogerá la mayor parte de las actividades. Las concejalías de Cultura y Comercio colaboran para ofrecer Mercado Navideño, de 10:00 a 21:00 horas tanto el sábado 28 como el domingo 29 de diciembre.









Las actividades del Mercado Navideño serán, el sábado 28, el musical infantil "Navidad en peligro", a las 13:00 h., e hinchables y talleres de 11:00 a 13:00 h. y de 16:30 a 18:30 h. El domingo 29, tendremos también hinchables y talleres de 11:00 a 13:00 h., y a las 21:00 será el concierto de Cristina Ramos.









En la localidad de La Caldereta, habrá también hinchables y talleres, mañana sábado 28 a las 11:00 horas.









Concierto de Cristina Ramos









Cierra este programa en Patricio Calero (21:00 horas) la actuación de la polifacética cantante canaria y mundialmente premiada en talent shows, Cristina Ramos. El espectáculo de Cristina Ramos se titula Rock Talent, un show que combina temas clásicos y propios, y en el que mostrará una vez más su capacidad para fusionar estilos, desde la lírica y la ópera hasta el rock más cañero.









Desde que se alzó como ganadora de Spain´s Got Talent 2016, la canaria ha levantado de la silla los jueces de todo el mundo, alzándose como vencedora de La Voz México 2018, recibiendo el botón dorado en Got Talent World en China, o siendo la única cantante entre los cinco primeros artistas de America´s Got Talent The Champions. Próximamente será una de las participantes en el programa televisivo Tu cara me suena.









Fin de Año









La Fiesta de Fin de Año, organizada por la Concejalía de Festejos en la Plaza Patricio Calero de Corralejo tendrá lugar el martes 31 desde las 22:30 horas, contando con las actuaciones de Sirinoke Folk, Orquesta La Mekanika by Tamarindos y Grupo Kandela.









Reyes Magos









Ya en 2020, sus Majestades los Reyes Magos llevarán el día 5 de enero la ilusión a los niños y niñas en tres localidades, Corralejo, Tindaya y Villaverde.













Programa de Navidad del Ayuntamiento de La Oliva 2019/2020









Del 16 al 28 - Fiestas Navideñas Familiares en los pueblos





Actividades de Navidad en los centros culturales





(programa específico)









XXII Encuentros de Villancicos





20 y 22 de diciembre / Iglesia de La Oliva









20 de diciembre, 18:00 h. Encuentro Infantil





22 de diciembre, 19:30 h. Encuentro Adulto









Mercado Navideño





Plaza Patricio Calero (Corralejo)





Días 21, 22, 28 Y 29, de 10:00 a 21:00 h.









Carrera de San Silvestre





28 de diciembre / 11:00 h. / Corralejo









Concierto de Cristina Ramos





29 de diciembre, 21:00 h. - Plaza Patricio Calero (Corralejo).









Fiesta de Fin de Año





31 de diciembre - 22:30 h. / Plaza Patricio Calero (Corralejo)













Y EN ENERO…









Día 5 - Cabalgatas de Reyes en Corralejo, Tindaya y Villaverde.