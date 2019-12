Fuerteventura.- Lola García ( AM-CC ) : “este es un presupuesto de postureo y sin planificación”

El Cabildo de Fuerteventura recorta en partidas de servicios sociales, residencias de mayores, sector primario y educación, pese a que tiene el mayor presupuesto de su Historia





- Aumenta el gasto en Publicidad y Propaganda y cargos de libre designación, pero no financia el servicio de bomberos, ni la red de escuelas promotoras de salud









El grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura (PSOE + Podemos + NC + AMF) aprobó hoy con su voto el Presupuesto del 2019 incumpliendo lo establecido en el artículo 84 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (publicado en el BOP del 27 de noviembre de 2019), que establece la necesidad de que las propuestas cuenten con un informe previo “de impacto de género y sobre las personas con discapacidad y sus familias, a fin de corregir posibles desigualdades”.





La tramitación del Presupuesto se hizo además con tres meses de retraso sobre el plazo legal establecido y concediendo sólo tres días a la oposición para presentar alegaciones (un viernes, un sábado y un domingo). Por todo ello AM-CC ha recurrido la tramitación de estas cuentas.





“ Pero no nos importa, pese a las carencias y las dificultades impuestas, el grupo de AM-CC elaboró más de 60 alegaciones de mejora de las cuentas que suman unos 3 millones de euros, y que sin valorarlas fueron rechazadas por el grupo de gobierno escudándose en argumentos de forma. Cuando lo que realmente habían era pocas ganas de trabajar para valorar una por una las enmiendas y aprobar las que mejoraran las cuentas de un presupuesto que si por algo se caracteriza es por el postureo y la ausencia de planificación. No hay un solo proyecto nuevo” resumió Lola García, portavoz de AM-CC.





Frente a las alusiones personales de algunos portavoces del grupo de gobierno, Lola García también aclaró al portavoz de Podemos que “desde el año 1995 soy docente y cobro mi salario como tal, porque soy funcionaria, y he renunciado por escrito a cobrar salario de este Cabildo. Lo que pido es que la Consejería de Educación nombre personal de sustitución para cada vez que tengo que asistir a las sesiones del Cabildo, y que mi alumnado y compañeros no se vean perjudicados”.

Recordó también al presidente del Cabildo, Blas Acosta, que “tiene el dudoso honor de ser el primero en toda la Historia que niega un espacio a los grupos de la oposición para que puedan desarrollar su trabajo en el Cabildo y atender a los ciudadanos. Esas son las formas progresistas de este pacto”, indicó.





Sin bomberos ni personal de Dependencia





AM-CC explicó que mientra se aumenta el dinero para pagar cargos de libre designación como los directores de área, “los puestos del servicio de emergencia y extinción de incendios, no tienen el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local”, pese a que se acaban de celebrar las oposiciones hace unos meses.

Lola García subrayó que “el propio interventor del Cabildo dice en su informe que no se ha consignado dinero en el Capítulo I para el nuevo personal relativo a la gestión del convenio de Dependencia de la Comunidad Autónoma para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general a personas menores o con discapacidad”.

Advirtió que se recorta a financiación que existía para construir la Residencia de Mayores del Sur. Junto a otras carencias detectadas como el transporte para el alumnado que finaliza el Aula en Clave, para que pueda asistir a los centros ocupacionales.

Llamó la atención también sobre que este presupuesto cuenta con duplicidad de convenios para las mismas asociaciones, pero no hay previsión para convenios con asociaciones de enfermos relevantes en la isla como el caso de Aderis.

Desaparece al mismo tiempo un programa reconocido a nivel de Canarias por la manera de trabajar en esta isla como son las Escuelas Promotoras de Salud, que se desarrollaba vinculado a los servicios sociales.





Sin iniciativa laboral





AM-CC también llamó la atención sobre que no hay ni una sola iniciativa propia para promover inserción laboral desde el Cabildo, ya que únicamente se dedican a dar continuidad a las que vienen ya desde el Gobierno de Canarias: “¿Pero no se han dado cuenta de que el número de parados no deja de crecer con la crisis turística? ¿Ustedes solo piensan reducir el paro creando más plazas de asesores?”, preguntó Lola García.

En materia medioambiental Lola García indicó que mientras hablan de conservar nuestras espacios naturales, “todos sabemos lo que se están preparando con el PIOF de punta a punta de la Isla. No sé que espacios naturales van a proteger como sigan adelante con este PIOF cementero… serán los de San Borondón”, advirtió.

En materia de programación cultural señaló la portavoz de CC que con estos presupuestos “el Cabildo delega en los ayuntamientos la gestión a través de subvenciones, renunciando de hecho a la programación cultural propia”.





Baja el sector primario





Para la portavoz de AM-CC “es inconcebible que el año en el que según ustedes mismos se tiene el mayor presupuesto del Cabildo, sin embargo la cuantía del sector primario se reduzca en 322.387 euros”.

Mientras tanto, “convivimos con el problema de personal asociado al Matadero Insular o al Laboratorio Agroalimentario de Fuerteventura, y no han tenido en cuenta la incorporación en el Capítulo I del veterinario necesario en el matadero insular. Ni tampoco han reservado en el capítulo de personal la cuantía necesaria del procedimiento de consolidación de empleo del personal del laboratorio iniciado en abril de 2019”.

AM-CC consideró necesario reactivar el Mercado de la Biosfera, proponiendo en nuestras enmiendas un Plan de Dinamización del Mercado de la Biosfera y fomentar su carácter insular.





Sin subvenciones al sector primario





Llamó la atención también sobre que el actual grupo de Gobierno ha procedido ha dar de baja en el anteproyecto de presupuestos, a las ayudas estructurales del Sector Primario que venían nominadas para entidades como el Consejo Regulador del Queso Majorero, las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, las Cofradías de pescadores, la Asocianción de criadores de la cabra majorera, las Cooperativas agrarias, la Asociación productores de Aloe Vera, la Asociación productores aceite de oliva, Asociación productores vino, etc. Con la promesa de una bolsa común que lo que generará es más problemas de tramitación y fragilidad para las propias entidades.





Inversiones hidráulicas

PSOE, Podemos, NC y AMF han mostrado su incongruencia con estas cuentas porque tras llenarse la boca declarando la “Emergencia Hídrica”, se olvidaron de incorporar las partidas necesarias para cofinanciar las obras hidráulicas. De hecho, de los 21 millones de euros en inversiones anunciados hace solo un mes, en el presupuesto para el ejercicio 2020 solamente existe partida para la obra de el Cotillo que se financia con cargo al FDCAN por 1’6 millones de euros.





Advirtió por lo tanto Lola García que el resto de obras hasta los 21 millones de euros”para poder ejecutarlas en 2020 necesitan tener partida específica, que no existe, o bien proceder a lo largo del año a tramitar una modificación de crédito del aún no aprobado Presupuesto. Es decir, improvisación y falta de planificación presupuestaria del actual grupo de Gobierno”.

De hecho, por primera vez los presupuestos del Consorcio de Aguas (CAAF) y del Consejo Insular de Aguas (CIAF) solo contemplan gastos estructurales en personal y mantenimiento de edificios, sin que se establezcan partidas destinadas a la inversión de mejora, ni nuevas redes, ni depósitos, ni desaladoras.

En el caso concreto del Consejo Insular de Aguas no existen partidas económicas para poder cumplir con las acciones comprometidas a Europa del 2º ciclo del Plan Hidrológico (2015-2021) y ni siquiera para poder realizar los estudios preparatorios del Plan Hidrológico Tercer Ciclo.





Los peores en Turismo

En materia de Turismo Lola García recordó el balance que estos días publicaba a nivel nacional ‘El País’ y ‘Cinco Días’: “Fuerteventura ha perdido en lo que llevamos de año 462.000 visitantes y la evolución de llegadas y salidas de visitantes es la peor de todos los aeropuertos de España. La peor, señor presidente. La peor. Y eso es competencia estricta, 100% suya… que lleva casi una década de consejero de Turismo y Vicepresidente del Cabildo”.

De hecho, en Turismo aumentan la partida de promoción turística en 1 millón de euros, “cuando del presupuesto de este año solo han ejecutado el 55%. Y seguimos sin un plan estratégico conjunto y coordinado con los ayuntamientos para el principal motor económico de la isla, como propusimos en la moción del mes de septiembre”, recordó.





No engañan





Lola García se refirió también al informe de Manuel Hernández, el consejero de Economía y Hacienda y que acompaña al presupuesto: “él lo resumen muy bien… No engaña a nadie… Porque dice que este es un presupuesto que consigna todas las partidas para un normal funcionamiento de la administración…. Eso si el Cabildo estuviera en una situación normal… pero es que no lo está señores. ¿No se han dado cuenta? El paro está subiendo más que en ninguna isla. El turismo está bajando más que en ninguna isla. Tienen ustedes sobre la mesa un PIOF cementero. Hay muchos servicios cerrados y otros a medio ritmo… Señores, que lo que está pasando en este Cabildo con su gobierno ya no es normal y se necesita que despierten, bajen de la nube y dejen de mirarse en el espejo y se miren en los ojos de los ciudadanos”, indicó Lola García.

La portavoz de AM-CC concluyó su intervención recordando las palabras del portavoz de Podemos la pasada Legislatura al tramitar el presupuesto de 2019: “Con las formas en que están tramitando este presupuesto desarrollan ustedes una actitud caciquil. Han presentado un proyecto de presupuestos antes a la Prensa que al resto de grupos políticos de este Cabildo. No han permitido la participación de otros grupos para proponer enmiendas. Seleccionando solo las que a ustedes le interesan y eliminando el resto. Este es un grupo de gobierno irresponsable, porque ha incumplido todos los plazos para tramitar este proyecto de Presupuestos. Ni si quiera nos hicieron llegar un borrador antes de presentarlo a la prensa”.

“ No se ha celebrado celebrado ni una sola Comisión Insular para consensuar las cuentas antes de presentarlas públicamente. Ni una reunión informativa previa, y de esta forma el gobierno majorero niega a los grupos de la oposición la posibilidad de estudiar las partidas con tiempo suficiente para atender las necesidades de la población”, indicó Lola García.

Terminó trasladando sus “felicitaciones” al grupo de PSOE + Podemos + NC + AMF: “ya son ustedes los primeros en algo: en postureo y en caciquismo”.