Fuerteventura.- Las seis medallas del club Onexe Team en el mundial de SUP ya están en la isla

Fuerteventura.- El club de Corralejo conquistó seis medallas en el Campeonato del Mundo de Stand and Paddle, dos oros para Esperanza Barreras, dos oros de Itziar Abascal, el bronce de Iballa Ruano, y la plata en la clasificación por equipos que trajo Óscar Ruiz





La Oliva, a 4 de diciembre de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva recibió hoy para darle la enhorabuena a Onexe Team, tras los impresionantes logros obtenidos por los atletas del club en el Campeonato del Mundo de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard, celebrado la pasada semana en El Salvador.





Fueron seis las medallas conquistadas por los integrantes de Onexe con el combinado nacional, los dos increíbles oros individuales de Esperanza Barreras en su debut mundialista (SUP Larga Distancia y Beach Race), siendo la primera española que lo consigue, otros dos oros para Itziar Abascal en Technical Prone y con el equipo de Relevos, el bronce de Iballa Ruano en la prueba reina de SUP Olas, y una plata en la clasificación por equipos que se trajo Óscar Ruiz, seleccionador nacional de SUP Olas, como miembro del equipo técnico.





Con sede en la Escuela Municipal de Corralejo, el club Onexe Team "está realizando una temporada increíble. Es todo un orgullo tenerlos aquí trabajando en las instalaciones municipales, formando a nuestra cantera, y llevando el nombre de La Oliva y de Fuerteventura por todo el mundo. Los resultados son fruto del trabajo y del esfuerzo, de eso no hay duda, y evidencian una vez más que nuestro municipio tiene las condiciones perfectas para desarrollar los deportes náuticos", trasladó el Alcalde de La Oliva, Isaí Blanco.





El acalde estuvo acompañado de la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, y del segundo teniente de alcalde, Oliver González, para recibir a los atletas de Onexe, y desearles "toda la suerte del mundo en las cinco competiciones nacionales e internacionales que organiza el club este fin de semana, y en las que nuestros atletas pueden poner el colofón a una grandísima temporada", valoró Gleiber Carreño.





Onexe Team ya venía de proclamarse por primera vez campeón de España en la competición nacional de clubes el pasado mes de octubre, y tras los éxitos en el mundial, afronta este fin de semana con grandes expectativas las cuatro competiciones del Campeonato de España y la Copa de España que se celebran en Majanicho.





El Ayuntamiento de La Oliva reconoce también la labor de la presidenta del club Team Onexe y responsable de la Escuela Náutica Municipal de Corralejo, Nayra Martínez, y al seleccionador nacional de SUP Olas y director del Centro de Tecnificación Onexe, el licenciado en Educación Física Óscar Ruiz, cuyo trabajo con las escuelas y los jóvenes de la cantera está elevando el nivel del Stand Up Paddle majorero a un nivel de alto rendimiento.





Desde las 9:00 horas, en las jornadas de este viernes día 6 y el sábado 7 de diciembre, Majanicho acogerá las competiciones nacionales del Campeonato de España de SUP Olas & Longboard, la Copa de España de Beach Race, la Copa de España de Race Larga Distancia y el Prone Lifesaving y Longboard.





En el mismo horario y a nivel internacional, se celebra el domingo día 9, en la playa de Corralejo Viejo, una prueba que ya es un clásico del stand up paddle como el Fuerteventura SUP Challenge Waves & Race 2019.





Fuerteventura SUP Challenge y campeonatos de España