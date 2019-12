Fuerteventura.- Edurne Portela visita este jueves, 12 de diciembre, el ciclo ‘El escritor y tú’

Edurne Portela visitará Fuerteventura el próximo jueves 12 de diciembre. La autora será la protagonista de una nueva edición de ‘El escritor y tú’, el ciclo que organiza el Centro Bibliotecario Insular, a través de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en la Sala Josefina Plá del Palacio de Formación y Congresos.





El Presidente del Cabildo, Blas Acosta, destaca la importancia de este ciclo literario, que este 2019 cumple seis años de existencia fomentando el encuentro entre autores y los lectores de Fuerteventura.





El consejero de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural, Andrés Briansó, por su parte, subraya que este nuevo acercamiento con la lectura “nos permite conocer en profundidad la obra de autoras como Edurne Portela, cuya última obra Formas de estar lejos se ha convertido en uno de los libros más importantes de 2019”.





Con ello, se anima a los lectores majoreros a asistir a este encuentro con una autora que ha demostrado “gran sensibilidad y técnica narrativa a la hora de tratar temas tan importantes, en estos momentos, como las formas de violencia o el maltrato machista”, resalta el consejero.





La escritora vasca conversará junto a Aroa Moreno, autora de La hija del comunista, sobre su forma de entender la escritura y sobre los temas que aborda tanto en sus ensayos como novelas.





En su obra, Portela investiga sobre la temática de la violencia en diferentes vertientes, desde la violencia vivida en la sociedad vasca durante el auge de la banda terrorista ETA hasta la violencia cotidiana de las relaciones tóxicas, uno de los temas de su última novela Formas de estar lejos.





Portela saltó al terreno literario en 2016 con El eco de los disparos: Cultura y memoria de la violencia, un ensayo que reivindica la cultura como herramienta para dirimir el pasado de violencia en Euskadi.





El tema de la violencia continúa en sus dos novelas posteriores. En su primera novela, ‘Mejor la ausencia’, la autora nos presenta a una familia destruida por la violencia del entorno mientras que en Formas de estar lejos se acerca a la crueldad doméstica a través de la relación de un matrimonio de profesores universitarios.

El ciclo 'El escritor y tú' comenzó en octubre de 2013. Desde entonces, más de una veintena de autores han reflexionado en Fuerteventura sobre literatura y escritura.

Juan Madrid, Almudena Grandes, José María Merino, Ray Loriga, Maruja Torres, Isaac Rosa, Andrés Neuman, Elvira Lindo, Juan José Millás, Cristina Fernández Cubas, Eduardo Mendicutti, Manuel Rivas, Alexis Ravelo, Héctor Abad Faciolince, Martín Caparrós, Domingo Villar y otros tantos primeros espadas de la literatura escrita en español forman parte ya de la historia de ‘El escritor y tú’.





Edurne Portela

Licenciada en Historia (Universidad de Navarra), Doctora en Literaturas Hispánicas (University of North Carolina, Chapel Hill, EE.UU.), ha sido profesora titular de literatura en Lehigh University (Pensilvania) hasta 2015. Como parte de su investigación académica publicó numerosos artículos y el ensayo Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women Writers. En 2016 publicó en Galaxia Gutenberg El eco de los disparos: Cultura y memoria de la violencia. En septiembre de 2017 salió a la luz también con Galaxia Gutenberg su primera novela Mejor la ausencia, galardonada con el Premio 2018 al mejor libro del año ficción del Gremio de librerías de Madrid. En marzo de 2019 publica su segunda novela, Formas de estar lejos (Galaxia Gutenberg). Ha realizado, junto con José Ovejero, el documental Vida y ficción (2017). Escribe una columna dominical en El País, participa regularmente en Radio Nacional de España y colabora con la revista La Marea.









