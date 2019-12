Fuerteventura capital nacional del Stand Up Paddle con los Campeonatos de España y la Copa este fin de semana

Fuerteventura.- Majanicho acoge mañana viernes y el sábado las competiciones nacionales de Olas, Beach Race, Longboard y Prone Lifesaving, y el domingo se celebra en Corralejo la Copa de Larga Distancia y el Fuerteventura SUP Challenge Waves & Race 2019





La Oliva, a 5 de diciembre de 2019. El Ayuntamiento de La Oliva colabora con el Club Onexe en la organización de las cinco competiciones nacionales e internacionales de Stand Up Paddle y Longboard que se celebran en el municipio desde mañana viernes, 6 de diciembre, hasta el domingo día 8.





Mañana viernes día 6 y el sábado día 7, desde las 9:00 horas, el spot de Majanicho acoge las competiciones del Campeonato de España de SUP Olas & Longboard, la Copa de España de Beach Race, y el Prone Lifesaving y Longboard, mientras que el domingo día 8, con salida desde la playa de Corralejo Viejo, tendrá lugar la Copa de España de Race (Larga Distancia) y también un clásico del SUP internacional, la Fuerteventura SUP Challenge Waves & Race 2019, que celebra su séptima edición.





Se trata de un programa muy completo de competición, que incorpora como novedad este año pruebas de longboard, y que combina en el apartado de SUP el espectáculo de las olas en un spot enormemente apreciado por los surfistas, la apasionante competición del circuito de beach race en que prima la técnica y la potencia de los riders, o la resistencia y preparación que tendrán que demostrar los competidores en las pruebas de larga distancia.





Onexe Team afronta estas competiciones con expectativas positivas tras la impresionante temporada que viene realizando, con seis medallas –cuatro de ellas de oro- conseguidas por los atletas del club representando a España en el Campeonato del Mundo ISA de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard, celebrado la pasada semana en El Salvador, y tras proclamarse campeones de España por equipos en la competición de clubes celebrada en octubre.





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, animó "al público en general y a los amantes de los deportes acuáticos a disfrutar del espectáculo del stand up paddle", mientras que la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, indicó que "estaremos en Majanicho y en Corralejo para disfrutar de un programa de competición apasionante, y para dar ánimos a los deportistas de Fuerteventura. Nuestros jóvenes de la cantera de la Escuela Náutica Municipal llevan mucho tiempo entrenando para eso, y seguro que conseguirán grandes resultados".





Fuerteventura SUP Challenge y campeonatos de España





Fuerteventura SUP Challenge Waves a Race 2019 vuelve con más fuerza que nunca en su séptima edición. Onexe, en colaboración la Federación Española y Canaria de Surf, con el patrocinio de Starboard, Mystic, Surftech, Bark, Naviera Armas, Coca Cola, Secreto del Sur y en colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva, Billabong Surf Camp & School, UP Suping y Longboard Famara, organizan este ineludible evento que cuenta con 5 pruebas: el Campeonato de España de SUP Olas, Copas de España de Beach Race y Race Larga Distancia, Prone Lifesaving y Copa Canarias de Longboard.





La isla majorera se convertirá en el epicentro del SUP, congregando a los mejores riders a nivel local, nacional e internacional, tanto en la modalidad de olas como en la de race, siendo una de las pruebas más importantes del calendario nacional.





Durante tres intensos días de competición, los riders se enfrentarán a un importante reto, debiendo sacar el máximo partido posible a las excelentes condiciones que las aguas de Fuerteventura ofrecen a la práctica del SUP y Surf.





Más información en :









PROGRAMA DE COMPETICIONES









Viernes 6 y sábado 7 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA SUP OLAS & LONGBOARD





SUP Olas masculino/ femenino,

SUP Olas Sub 18 masculino/ femenino

SUP Olas Sub 14 mixto

Longboard OPEN/ femenino (250€/250€ Price Money)





Sábado 7 diciembre / CAMPEONATO DE ESPAÑA BEACH RACE & PRONE LIFESAVING





Beach Race masculino/femenino_ 14´0" (4KM)

Beach Race SUB 18_ 14´0" (4KM)

Beach Race SUB 16_ 12´6" (2KM)

Beach Race SUB 14_ 12´6" (2KM)

Beach Race SUB 12_ 10´6" (1,5KM)

Beach Race SUB 10_ 10´6" (1-1´5KM)

Beach Race Amateur masculino/femenino _ Tabla libre permitida hasta 14" (2KM)

Lifesaving masculino/femenino.





Domingo 8 diciembre/ COPA DE ESPAÑA RACE LARGA DISTANCIA





Race Élite 14” masculino/femenino _ 14´0" (13KM)

Race SUB 18 masculino/femenino _ 14´0" (13KM)

Race SUB 16 masculino/femenino _ 12´6" (5-6KM)

Race SUB 14masculino/femenino _ 12´6" (3KM)

Race SUB 12masculino/femenino _ 10´6" (2KM)

Race SUB 10 masculino/femenino _ 10´6" (1-2KM)

Race All Round masculino/femenino _ Tabla libre permitida hasta 14" (5-6KM)