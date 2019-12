Fuerteventura.- Abierto Plazo presentación diseños del Cartel del Carnaval de Carnavales de La Oliva 2020

Fuerteventura.- El Ayuntamiento de La Oliva ha publicado las bases en el área de Festejos de la web municipal, www.laoliva.es . "Las Profesiones" es la alegoría elegida para las próximas carnestolendas del norte majorero, que se celebran del 5 al 21 de marzo de 2020





Hasta el día 27 del presente mes de diciembre, inclusive, se recibirán los diseños candidatos, cuyo ganador tras la elección del jurado tendrá un premio de 500 euros.





"Animamos a los artistas, diseñadores y creadores interesados a participar en este concurso. Realizaremos una exposición con todos los carteles participantes y, por supuesto, el ganador tendrá el honor de ser la imagen de un carnaval tan reconocido como el de La Oliva", trasladó la concejala de Festejos, Omaira Saavedra.





Las Bases del 'Concurso Cartel del Carnaval de Carnavales de La Oliva 2020 - Las Profesiones', se encuentran publicadas en la web municipal, www.laoliva.es





Fechas del Carnaval de Carnavales 2020





El Carnaval de Carnavales de "Las Profesiones" en el municipio de La Oliva se celebrará del 5 al 21 de marzo de 2020, estando previsto el programa principal en Corralejo, del 5 al 15 de marzo.





BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR CARNAVAL DE CARNAVALES 2020, DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA.





PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.





El Ayuntamiento de La Oliva, con el propósito de fomentar la participación ciudadana y poner en alza uno de los valores más importantes de la Isla y de la cultura canaria en general como es el carnaval, tiene como objeto celebrar el Concurso del Cartel Anunciador del CARNAVAL DE CARNAVALES 2020, Municipio de la Oliva.





SEGUNDA. PARTICIPANTES.





1.- Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, sean profesionales o aficionados, que tengan más de 14 años. Si bien aquellos que sean menores de 18 años se les requerirá autorización de participación otorgada por su padre, madre o tutor legal.

2.- Cada autor podrá presentar hasta un máximo de 2 obras.

3.- El plazo de inscripción y presentación de las obras para el concurso estará abierto desde el día siguiente a su publicación en la web del ayuntamiento www.laoliva.es y hasta el 27 de diciembre.

4.- Las solicitudes y diseños para esta convocatoria se formalizarán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Oliva y se presentarán en los registros del Ayuntamiento habilitados para ello, calle Emilio Castellot num. 2, La Oliva.





TERCERA. CONVOCATORIA DEL CONCURSO.





Se convocará el concurso mediante los medios que se consideran más oportunos para dar una máxima difusión y facilitar la máxima participación siendo tales su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, página www.laoliva.es y/o prensa, radio, así como mediante carteles, anuncios, etc. Así mismo, se remitirá a las asociaciones que componen el tejido social local la presente convocatoria.





CUARTA. TEMA Y FORMATO DEL CARTEL/DISEÑO.





Las obras presentadas deberán reunir los siguientes requisitos:





1.- La temática del diseño hará referencia a la alegoría “LAS PROFESIONES”





2.- La técnica será libre.

2.1. En la técnica pictórica y recorte/collage, deberá ser a todo color usando medios y materiales viables para su reproducción final en Impresión Offset o Digital y Visualización en pantalla.

2.2. Para las técnicas empleadas pictóricas o digitales, el uso de purpurinas, metalizados, texturizados, elementos en volumen, etc., no son viables.





3.- Los trabajos presentados deberán incluir en su diseño el siguiente lema :





CARNAVAL DE CARNAVALES 2020, DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA, EN CORRALEJO DEL 5 AL 15 DE MARZO.





4.- Las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas en otros certámenes. Esta última condición deberá ser justificada con una declaración jurada del autor o autora, que acompañará a la documentación presentada.





A) La originalidad de los grafismos es obligatoria. El uso de elementos de terceros será penalizado, el arte final deberá ser original y creado manualmente.

B) Se pueden usar imágenes o fotografías emblemáticas de uso público como modelo para crear ilustraciones. Si son propias se pueden implementar en el arte final.

C) Queda prohibido el "copia y pega", "calcar", aplicar "efectos/filtros", etc. Para implementar material de terceros o no propio.

D) Las obras deberán ser inéditas y originales, realizadas en cualquier modalidad artística, fotos, dibujos, etc.





5.- El Comité organizador del concurso se reserva el derecho de rechazar la participación de aquellas obras cuyo contenido no se ajuste al tema del concurso.





6.- Los trabajos se deberán presentar en el siguiente formato: tendrán un formato no inferior a 65x45 ni superior a 68 X 48 cm (aprox. Din.A.2).





7.- La obra ganadora deberá ser entregada, siempre que sea posible, en formato digital, son sus elementos sin combinar y a tamaño original.





QUINTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y ENTREGA DE OBRAS.





Los Carteles podrán presentarse hasta el día 27 de diciembre en las oficinas del Ayuntamiento de este Municipio cuya dirección es C/Emilio Castellot nº 2, La Oliva, en el Registro General del Ayuntamiento en horario de 09:00 a 14:00h, Podrán presentarse en persona o por correo ordinario (en caso de presentarse por correo ordinario se deberán presentar en sobre certificado).





En ambos casos, las obras se presentarán en sobre cerrado. En el interior de este sobre se incluirá otro sobre pequeño cerrado en cuyo interior constarán los datos personales del concursarte (nombre, apellidos, dirección, teléfono, fotocopia del D.N.I, título asignado a la obra y técnica utilizada en la misma ). En el exterior del sobre pequeño deberá aparecer el lema del carnaval del municipio de La Oliva, esto es, CARNAVAL DE CARNAVALES 2020, DEL MUNICIPIO DE LA OLIVA, EN CORRALEJO del 5 al 15 de MARZO, y en el envés del diseño del cartel presentado el TÍTULO que le ha dado el autor a la obra.





SEXTA. RECHAZO DE OBRAS.





Serán rechazadas todas aquellas obras que no cumplan con las condiciones establecidas en las presentes bases. El rechazo motivado será comunicado a sus autores.





Podrán rechazarse las obras de las que pueda deducirse quién es el autor.





SÉPTIMA. PREMIOS





Se otorgará un único premio de 500,00€. con cargo a la siguiente partida presupuestaria:





NÚM. PARTIDA 338/48001..................... .500.00€





Podrá declararse desierto el concurso si a juicio del Jurado nombrado al efecto las obras no reúnen la calidad artística requerida.





OCTAVA. JURADO.





El jurado estará compuesto por personas vinculadas al ámbito artístico, de la fotografía, diseño, publicidad y/o personas relevantes del municipio.





El Jurado constará de un Secretario/a, y al menos, un número de vocales no inferior a

5.





El fallo del Jurado deberá considerarse inapelable, comunicándose a todos los participantes de acuerdo con las Bases.





Los miembros del jurado no podrán ser familiares de los concursantes ni estar comprendidos en causa de recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.





NOVENA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.





Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta por parte del jurado nombrado al efecto serán los siguientes:





COLOR: De 1 a 3 PUNTOS

TÉCNICA: De 1 a 5 PUNTOS

ORIGINALIDAD DE LOS GRAFISIMOS: De 1 a 5 PUNTOS

SINERGIA ENTRE GRÁFICOS Y TEXTO: De 1 a 8 PUNTOS





DÉCIMA. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIO.





1.- El Jurado, una vez finalizado el plazo de presentación de obras, se reunirá previa convocatoria de su Presidente, y examinará las obras presentadas, relacionando cuidadosamente mediante caracteres distintos, cada obra con el sobre cerrado que contiene los datos del autor, de tal manera que una vez valoradas las obras y decididos los premios se pueda, con posterioridad, conocer a los autores. Para ello, se dará el mismo número a la obra y al sobre con los datos del autor.





2.- El fallo del jurado se celebrará hasta 10 días después de cerrado el plazo de presentación de solicitudes reunidos centro de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, calle Francisco Fuentes num.4, La Oliva.





3.- La presentación del cartel anunciador del Carnaval de Carnavales del Municipio de La Oliva se realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Oliva, en un plazo máximo de (10) días desde el fallo del jurado.





4.- Será necesario que el autor premiado esté presente a la hora de recoger el premio, salvo que exista impedimento físico o inexcusable, en cuyo caso, deberá haber delegado esta facultad en una persona debidamente acreditada al efecto.





5.- El fallo del Jurado deberá ser considerado inapelable, comunicándose a todos los participantes de acuerdo con las Bases.





6.- La obra ganadora, deberá ser entregada, siempre que sea posible, en formato digital con su elemento sin combinar y a tamaño original.





DÉCIMA. PROPIEDAD DE LAS OBRAS.





1.- El trabajo premiado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento.





2.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores al mes siguiente a la fecha establecida de la elección. Transcurrido este plazo serán propiedad del Ayuntamiento.





DÉCIMO PRIMERA. OTRAS DETERMINACIONES.





La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases.





La organización se reserva el derecho a introducir, si lo cree conveniente, las modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del concurso.





El jurado queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases conjuntamente con la Concejalía de Festejos del Ilmo. Ayuntamiento de La Oliva.





En, La Oliva a fecha de la firma electrónica.