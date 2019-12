Fernando Enseñat presenta enmiendas por más de 5 millones para "corregir" los Presupuestos de Canarias con Fuerteventura

El diputado majorero propone dotar con 350.000 euros la creación de una Unidad de Geriatría Hospitalaria que ahora no figura en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2020. "Es una necesidad básica dotar de personal y medios esta unidad", defiende Enseñat. "El PSOE solo ha presentado una iniciativa para que exista una Unidad de Enfermos Crónicos y son dos cosas diferentes. Juegan a confundir a la ciudadanía. Por un lado, la consejera de Sanidad no la presupuesta y dice que nos pondrá un equipo de evaluación geriátrica, y no es lo que estamos reivindicando. Y, por otro, el presidente del Cabildo de Fuerteventura que nos vende una residencia sociosanitaria que tampoco es un Hospital Geriátrico. Es decir, nos lían para no hacer lo que demanda Fuerteventura: 25.000 firmas para crear una Unidad Hospitalaria de Geriatría".