Cabildo Fuerteventura valora la excelente labor de promoción deportiva del Club Onexe de Corralejo

La deportista del CD Onexe de Corralejo, Esperanza Barreras, se proclamó Bicampeona del Mundo al imponerse en las modalidades de SUP Larga Distancia y Carrera Técnica (SUP Beach Race) en los Mundiales de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard, que se disputaron del pasado 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 en la playa de El Sunzal, en El Salvador, bajo la organización de la International Surfing Association (ISA).





Esta ocasión fue primera vez que un integrante de la delegación española conquista dos oros en dos disciplinas distintas en un mismo Mundial, además de los dos primeros que consigue España en SUP Beach Race y SUP Larga Distancia. Por su parte, Iballa Ruano, también del Onexe, se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de SUP Olas.









El Presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y el Vicepresidente 1º y Consejero del Área Insular de Deportes, Alejandro Jorge, en nombre de toda la Corporación Insular, transmiten su enhorabuena por la consecución de estos magníficos y meritorios éxitos internacionales, fruto de la dedicación, esfuerzo y constancia de las propias deportistas, así como de toda la familia del Club, combinado con la labor de formación que realiza Esperanza como instructora de SUP en la Escuela Náutica de Corralejo.





El Club Onexe, dedicado al Sup Race en todas sus modalidades, acaba esta temporada, además, y entre otros éxitos, con el título de Campeón de España por Clubes, además de con mú ltiples t ítulos individuales, con seis campeones de Españ a en Beach Race y tres campeones de España en Larga Distancia.





Asimismo, en la modalidad de Race, Onexe participó (solo durante el mes de septiembre) en las cuatro competiciones nacionales más importantes del año, de las que se trajeron un total de 10 medallas de oro.