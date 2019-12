Auditorio Insular de Fuerteventura proyectará el 18 de diciembre el documental del mes: 'Los tomates escuchan a Wagner',

El Auditorio Insular de Fuerteventura será el próximo 18 de diciembre el escenario donde se proyecte el documental del mes: 'Los tomates escuchan a Wagner', una actividad enmarcada dentro de la programación cultural que ofrece el Cabildo de Fuerteventura y de entrada gratuita.





A las 20.30 horas del 18 de diciembre, los tomates escucharán a Wagner en Elias, un pueblecito agrícola y aislado del centro de Grecia que se está muriendo. Sin embargo, dos primos ingeniosos, Christos y Alecco, se unen a las abuelas de este lugar para cultivar tomates.





Con sus conocimientos y un poco de ayuda de la música de Wagner, quieren hacer realidad su sueño: exportar frascos de tomate orgánico por todo el mundo. Desafiando a la agricultura industrial y cultivando tomates orgánicos con semillas centenarias, venden frascos de tomate y conservas hechas con un método poco ortodoxo.





La exportación de productos orgánicos es un mercado muy competitivo, pero el éxito inesperado coge por sorpresa a todo el pueblo, que ha recuperado la ilusión y ha podido levantar los ánimos y la economía del lugar.





Gracias a los tomates wagnerianos, la gente de Elias ha podido entrever un futuro donde se desvanece la crisis que hace unos años golpeó a Grecia, aunque nunca es fácil salir adelante y la vida puede ser tan agridulce como un frasco de tomate en conserva. Una historia entrañable sobre el poder de las relaciones humanas y la importancia de reinventarse en época de crisis.