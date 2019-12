Aeropuertos de Fuerteventura y Gran Canaria amenizan espera de pasajeros con actuaciones del coro ‘Viva Voz’ en zonas de embarque

Compuesto por cuatro intérpretes en cada aeropuerto, los coros actúan en horario de mañana y tarde, tanto hoy como el próximo lunes 27 de diciembre de 2019 .





Los aeropuertos de Gran Canaria y Fuerteventura han amenizado hoy la espera de sus pasajeros con las actuaciones del coro Viva Voz, cuyos componentes, en grupos de cuatro intérpretes, se han ido desplazando por distintos puntos de las zonas de embarque.





Las actuaciones se han centrado en piezas típicas de las fiestas navideñas tales como Feliz Navidad, Jingle bell rock, Let it snow, Santa Claus is coming to town, Silent night y White Christmas.





Los coros repetirán sus actuaciones, en horario de mañana y tarde, el próximo día 30 en los aeropuertos de Gran Canaria, César Manrique Lanzarote y en Tenerife Sur.





En estos dos últimos ya actuaron el pasado lunes día 23 y en Tenerife Norte lo harán próximamente.





Se trata de una actividad coordinada en varios aeropuertos de la red de Aena, que pretende mejorar la experiencia del pasajero, incorporando estos días la música en directo a los servicios habituales que se ofrecen en las salas de embarque.