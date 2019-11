PP pide eliminar el céntimo verde con el que el Cabildo de Fuerteventura tasa el combustible

El pasado 5 de octubre de 2015, el pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó en sesión plenaria la Ordenanza Fiscal Reguladora de la exacción sobre el consumo de gasolina y gasóleo de automoción. Una ordenanza que tasa en 0.02 el litro de combustible en virtud del artículo 7 de la misma y en la que el Cabildo de Fuerteventura entiende que el incremento lo están abonando las empresas que se dedican al suministro de combustible y no el consumidor. "Sin embargo, no existe ninguna fórmula en la ordenanza encaminada a fiscalizar que efectivamente la tasa no repercute en el consumidor", recuerda Gutiérrez.