PP : Fuerteventura es la segunda isla más maltratada por los Presupuestos del Gobierno de Canarias en 2020

De hecho, como recordó la candidata del PP majorero al Senado, Jessica de León, “la primera medida que ha tomado el Partido Socialista ha sido subir los impuestos porque no se atreven a pedirle a Pedro Sánchez todos aquellos convenios del Estado con Canarias pendientes de firma y que no figuran en las partidas presupuestarias para 2020. Tienen que sacar del bolsillo de todos los canarios 160 millones de euros porque no se fian de que Sánchez cumpla ni con Fuerteventura ni con Canarias”. Estos convenios sin firmar son los de Carreteras (900 millones de euros), Obras Hidráulicas (80 millones de euros), Depuración de Aguas (10 millones de euros), Lucha Contra la Pobreza (30 millones de euros), Infraestructuras Turísticas (15 millones de euros), Plan de Infraestructuras Educativas (42 millones de euros), Plantas Potabilizadoras (5 millones de euros) y Costas (4 millones de euros).