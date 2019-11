Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprueba la Modificación de las Bases Reguladoras de becas y ayudas al estudio

La beca para la realización de estudios fuera de la isla, que contempla a estudiantes que cursen estudios de Formación Profesional de Grado Superior y que deban realizarlos fuera de la isla de Fuerteventura que no están contemplados en la Oferta Educativa Oficial de la isla. Sin embargo, no incluye a estudiantes de Grado Medio, cuando es numerosa la oferta de estudios de este nivel que no se imparte en Fuerteventura. Esta situación provoca una desigualdad entre estudiantes de diferente grado que tienen en común que lo estudios que realizan no se imparten en Fuerteventura, por lo que se plantea incorporar al alumnado de ciclos formativos de grado medio como beneficiarios de la ayuda al alojamiento existente;