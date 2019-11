Llega a Fuerteventura obra teatral ‘Si duele no es amor’, a representarse el viernes 29 de noviembre en Auditorio Insular de Puerto del Rosario

Cabildo de Fuerteventura invita a asistir, en conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, a la representación este próximo viernes 29 de noviembre a las 20.30 horas de la obra teatral ‘Si duele no es amor’, en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario con entrada gratuita.





'Si duele no se amor', es una pieza teatral de La Dramática Producciones, escrita y dirigida por Irene González, que interpreta la historia de varias mujeres que peregrinan por la ciudad, que caminan, que se sientan en un único banco que rompe con la soledad del lugar. Cae la noche y los lobos acechan, los lobos comienzan a aullar tras ellas.





De la mano del equipo artístico compuesto por I rene Gonz ález, José Terol y José Torres, la obra profundiza “en la violencia machista que vivimos. Antes y ahora. No es tanto una obra de personajes, sino de personas, situaciones, sentimientos, miedo y superación. Abre una v í a de di á logo, no s ólo para corroborar que esto pasa desde siempre, sino tambi é n para reconocer que la evolución no es bastante aún, puesto que mientras siga existiendo una sola mujer agredida o asesinada es que no hemos avanzado lo suficiente. Han cambiado muchas conciencias, hay leyes que antes no existían, hay una lucha por la igualdad y por el respeto al sexo femenino, pero falta todavía mucho por hacer. Solamente cuando esta lacra acabe y sea un monstruoso y vergonzoso recuerdo de lo que fuimos y padecimos, habremos conseguido que la justicia sea justicia y la lucha haya merecido la pena”, manifiesta González.