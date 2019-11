ITAKA Polonia celebra su XXV Aniversario en Fuerteventura

Fuerteventura.- Con motivo de su XXV Aniversario , el Touroperador Polaco ITAKA, ha fletado su crucero Queens of the Atlantic con un importante grupo de directivos internacionales colaboradores de Itaka Polonia procedentes de Madeira, Lituania, Chequia, Chipre , etc .





Liderando el grupo se encontraba el Presidente del Touroperador , Mariusz Jańczuk , acompañado de responsables de marketing como Adam Banczerowski .





El Presidente del Cabildo de Fuerteventura Blas Acosta les ha recibido y agradecido su escala en Fuerteventura , teniendo en cuenta que es la primera de siete escalas , las que realizará dicho crucero en nuestra isla esta temporada .





Blas Acosta departió con el Presidente de Itaka felicitándole por el aniversario y por ser el operador turístico polaco que apuesta por Fuerteventura con mayor fuerza .





Grupo de Ejecutivos Internacionales invitados por Itaka Polonia , visitando Fuerteventura :