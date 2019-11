Fuerteventura.- Puerto del Rosario conmemoró Día Universal de la Infancia y la Adolescencia el 20 de Noviembre

Me gustaría finalizar expresando nuestra intención de seguir luchando por la libertad de aquellos y aquellas que no la tienen. Seguiremos alzando nuestra voz para que se nos escuche a favor de nuestros Derechos. Seguiremos apoyando la libertad y seguiremos manifestando nuestra repulsa por todas las injusticias que día a día ocurren en nuestro mundo. - Yo no quiero ser adulto para que me traten con respeto. - Yo no quiero ser adulto para que me manden a callar a tu antojo. - Yo no quiero ser adulto para hablar más que ser escuchado. - Yo quiero ser niño o niña para que me respeten como un adulto.