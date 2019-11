Fuerteventura.- Psoe Pájara : Entidad ADEAC (Bandera Azul), flexibiliza criterios para obtención de dicho galardón

Después de que muchos municipios canarios, entre ellos Pájara, había manifestado en múltiples ocasiones que no se presentaría a la Bandera Azul, hasta que no cambiasen los criterios exigidos que obligaban a balizar toda la playa del Matorral, algo que según los técnicos era “imposible de cumplimiento por las condiciones de la playa”, y todo ello, para que las embarcaciones pesqueras no pudieran acercarse a la orilla con el fin de obtener la carnada, necesaria para el desarrollo de su actividad, y que tradicionalmente venían realizando sin ningún tipo de incidencias.