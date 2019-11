Fuerteventura.- PP : Gobierno de Canarias rompe su compromiso de incluir el Hospital Geriátrico en sus Presupuestos de 2020

A principios del 2018, la iniciativa ciudadana Por un Hospital Geriátrico en Fuerteventura recogió más de 4.000 firmas para la creación de un centro de estas características en la isla. Esas firmas fueron entregadas por registro de entrada al Cabildo de Fuerteventura quien, a su vez, se las hizo llegar al Gobierno de Canarias con el compromiso de que esta iniciativa estaría recogida en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma. “Sin embargo, ahora nos encontramos con que el Gobierno de Canarias, el que presume de políticas sociales, no solo deja fuera de sus prioridades a las familias de Antigua, sino que también desatiende las peticiones de nuestros mayores en algo tan básico como un centro geriátrico”, asegura Enseñat, quien explica que “en Fuerteventura solo existe una Residencia para Mayores con capacidad para medio centener de usuarios, pero que no cuenta con los servicios propios de un hospital geriátrico ni dispone de suficientes recursos. No olvidemos que somos la única isla de Canarias que no tiene una infraestructura de estas características”.