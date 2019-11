Fuerteventura.- PP denuncia que Gobierno Canarias maltrata a Antigua y deja fuera de presupuestos de 2020 la Escuela Infantil y Consultorio de Caleta de Fuste

Pero no es la única infraestructura social tocada por el maltrato del Gobierno canario, ya que el Consultorio Local de Caleta de Fuste sufre un recorte similar: pasa de los 200.000 euros de este ejercicio, del que no se ha ejecutado nada, a 0 euros en 2020. “Los vecinos de este municipio tuvimos que esperar años para poder contar con el Centro de Salud de Antigua; lamentablemente parece que ahora tendremos que seguir esperando para poder disponer del Consultorio de Caleta de Fuste. Se ve que la más básica y fundamentales de las asistencias médicas, la Atención Primaria, no es una prioridad para la Consejería de Sanidad en el municipio de Antigua”, asegura el concejal y candidato del Partido Popular de Fuerteventura al Congreso de los Diputados.