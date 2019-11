Fuerteventura.- Manuel Miranda ( AM-CC ) “El problema administrativo del Ayuntamiento es el Alcalde y su grupo de gobierno, nunca los funcionarios”

La falta de comprensión lectora de los miembros del grupo de Gobierno con su alcalde Juan Jiménez a la cabeza pretende hacer ver a la ciudadanía que AM-Coalición Canaria plantea críticas a los trabajadores municipales. Nada más lejos de la realidad.





“La crítica por la falta de información y las trabas administrativas que el grupo de gobierno de Puerto del Rosario ponen a la oposición, nunca han sido responsabilidad de los trabajadores de la institución, y es sencillo si se lee con atención que nuestra crítica es a los responsables

del desatino del ayuntamiento”, afirma Manuel Miranda.





“Es muy ruin que se trate de desviar la atención de esta manera, pero ya vemos que son las formas de quien dirige a la capital. Por nuestra parte no vamos a hacer más comentarios, pero la dignidad de los trabajadores no merece este tratamiento por parte del Alcalde. No se puede hacer moneda de cambio con las personas que dignamente mantienen cada día la cara por un grupo de gobierno que se descompone cada día”, finalizó Miranda.