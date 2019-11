Fuerteventura.- Esperanza Barreras, primera española bicampeona del mundo de Stand Up Paddle

La deportista de La Oliva (Fuerteventura) se volvió a imponer ayer en la carrera técnica de SUP en el Campeonato del Mundo de El Salvador, tras el primer oro en Larga Distancia el lunes, una actuación que permite a España seguir optando al oro por equipos





La Oliva, a 29 de noviembre de 2019. El debut de Esperanza Barreras en el Campeonato del Mundo de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard, que se celebra hasta el domingo en la playa de El Sunzal (El Salvador), se ha convertido en una gesta histórica de este deporte. Tras dar la sorpresa conquistando con rotundidad el oro este lunes en la modalidad de SUP de Larga Distancia, ayer volvió a dar la campanada al imponerse en la Carrera Técnica (Beach Race).





Se trata de la primera vez que un integrante de la delegación española conquista dos oros en dos disciplinas distintas en un mismo mundial, siendo además los dos primeros que consigue España en SUP Beach Race y SUP Larga Distancia.





La bicampeona del mundo en su primera llamada con la selección declaró tras su segundo título, y visiblemente cansada tras durísimas jornadas de competición, que "mi objetivo este año era simplemente venir al mundial", "y todo esto, ganar dos medallas de oro, es increíble. Es un sueño. Estoy súper feliz", dijo Esperanza Barreras.





Los resultados de esta deportista natural de Vigo (Galicia), y afincada en Fuerteventura (Canarias), aúpan a la delegación española en sus aspiraciones de subirse a lo más alto del podio en la clasificación por equipos.





El Ayuntamiento de la Oliva traslada nuevamente un orgulloso reconocimiento a Esperanza Barreras por sus impresionantes logros, haciendo extensiva esta felicitación a toda la delegación de la Federación Española de Surf, y a los miembros del club de este municipio, el Onexe Team, que participan en este mundial, Esperanza Barreras, Susak Molinero, Iballa Ruano en competición, y Óscar Ruiz como seleccionador de SUP Olas.





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, declaró que "estamos deseando recibirlos a todos en casa para darles la enhorabuena en persona. Esperanza es una da las formadoras en la Escuela Náutica Municipal, y por lo tanto es un orgullo tenerla en nuestras filas", al tiempo que la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, reconoció también "el gran trabajo de Onexe Team, que hacen la presidenta Nayra Martínez y el seleccionador nacional de SUP Olas, Óscar Ruiz, como director de la Escuela de Tecnificación Onexe radicada en la Escuela Náutica Municipal".





Oro para Esperanza en Beach Race





La victoria en la modalidad de SUP Race de la deportista gallega afincada en Fuerteventura e integrante del Onexe Team llegó tras una emocionante remontada. Salió tercera al inicio de los 5 kilómetros del circuito técnico, remontó hasta el segundo puesto, y se vio lejos del título tras una gran ola de Amandine Chazot en los 5 últimos minutos. Pero Esperanza sacó a relucir una vez más su fuerza, resistencia y velocidad para superar a la francesa en el último giro de boya y llegar a tierra en primera posición con seis segundos de ventaja, y 24 por delante de otra gran competidora como la japonesa Rika Okuaki.





España aspira al oro por equipos





En estos momentos España se sitúa segunda en el medallero por detrás de Francia, gracias a los dos oros de Esperanza en Larga Distancia y Beach Race, el de Itziar Abascal en Paddleboard, el oro en Relevos, y otras dos platas y un bronce para el equipo español, a falta de celebrarse la competición de SUP Olas, en que una de las máximas favoritas es una campeona consagrada como la canaria Iballa Ruano, que ayer se clasificó para la segunda ronda de la competición.





La gesta de Esperanza en Larga Distancia





La integrante de la delegación española conquistó este título este lunes en una impresionante gesta de velocidad y resistencia, tras cometer un error en una boya que le obligó a realizar una vuelta extra de seis kilómetros, teniendo que doblar al grupo de competidoras que no fueron sancionadas.





Se trata de la primera vez que Esperanza Barreras conquista un título mundial, apenas un año después de comenzar a entrenar al más alto nivel con el Centro de Tecnificación Onexe, que desarrolla su actividad en la Escuela Náutica de Corralejo (La Oliva) bajo la dirección de Óscar Ruiz, seleccionador nacional de SUP Olas.





Con fuerte sol y altas temperaturas, Barreras se despegó en la primera de las cuatro vueltas del circuito (24 km. en total), obteniendo una ventaja de 200 metros con respecto a sus perseguidoras. En la segunda vuelta llegó el error de la líder, que se confunde al no pasar por la tercera boya, provocando también la equivocación de sus perseguidoras, resultando sancionadas la mayoría de participantes con una vuelta más.





Para subirse a lo más alto del podio, Esperanza Barreras tuvo que mantenerse en cabeza durante los seis kilómetros extra, y doblar a las cinco competidoras no sancionadas para cruzar la meta en primer lugar, con una ventaja de 700 metros y cuatro minutos con respecto a la segunda, la francesa Amandine Chazot, en una impresionante demostración de fuerza y resistencia por parte de la española.