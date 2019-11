Fuerteventura.- En Puerto del Rosario restricciones a circulación y estacionamiento en la zona alta por #Salporpuerto y Noche Blanca del 9 Noviembre

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su Alcalde, Juan Jiménez, ha hecho público un BANDO con motivo de la celebración del evento #Salporpuerto y una Noche Blanca en la zona alta de la ciudad, este sábado, 09 de noviembre, a fin de informar sobre la prohibición de la circulación y estacionamiento de vehículos por cortes y ocupaciones de calles y así poder desarrollar la actividad prevista de dinamización comercial con todas las garantías de accesibilidad y seguridad posibles.





• Cortes de calle desde el 07 de noviembre:

A partir de las 15:00h, en la c/ León y Castillo, desde C/ Herbania a C/ La Gomera.





• Cortes de calle desde el 08 de noviembre:

A partir de las 09:00h, en la c/ León y Castillo, desde c/ El Greco a c/ Sorolla.

A partir de las 15:00h, c/ León y Castillo, desde c/ Rocinante a c/ El Greco





• Cortes de calle desde el 09 de noviembre:

A partir de las 08:00h

c/ Virgen de la Peña desde c/ Murillo a c/ Rocinante

c/ Rocinante entre Virgen de la Peña y c/ Sancho Panza.