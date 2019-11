Fuerteventura.- CC : Esther Hernández firmó pliegos del ‘Arena Negra’ y luego suspendió el Festival sin esperar al informe de Secretaría ni a resolver el recurso

Pero la alcaldesa Esther Hernández, sin consultar con informe técnico que la avalara, decidió suspender el Festival. No esperó a valorar si el recurso tenía razón o no, y si cualquier posible defecto era subsanable o no. De hecho, el informe de la Secretaría municipal al respecto fue emitido el 22 de octubre, 15 días después de que Esther Hernández suspendiera el procedimiento y con ello el Festival.