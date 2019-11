Fuerteventura.- Ayuntamiento de La Oliva planifica acciones de refuerzo en el área de Servicios Sociales

En La Oliva, la población ha crecido mucho en estos últimos años, pero los recursos humanos en esta administración no han podido adaptarse a ese crecimiento debido que la actual legislación de estabilidad presupuestaria no permite prácticamente ampliar este apartado. No obstante, gracias a haber incrementado este año el techo de gasto del ayuntamiento, "está previsto reforzar la plantilla municipal para el año próximo, y así poder mejorar la atención que se presta a los vecinos y vecinas", indicó Rafael Benítez. Las previsiones son, con una inversión por habitante de en torno a los 70 euros anuales.