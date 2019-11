En Fuerteventura 45 empresas de la isla obtienen el distintivo de calidad turística Sicted

El Patronato de Turismo de Fuerteventura, siguiendo con el proceso de implementación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), y en colaboración con la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, ha presentado en la XI Mesa de Calidad Sicted Destino Fuerteventura, a aquellas empresas/servicios, inscritas en este proceso, que después de haber realizado los cursos de formación y las atenciones técnicas individualizadas pertinentes, han superado favorablemente el proceso de evaluación externa.





Por primera vez, optan al distintivo Aguamarina, Ereza Mar y Agualoe, S.L. Por su parte, las empresas/servicios que ya obtuvieron el distintivo de calidad SICTED y que han superado favorablemente la evaluación externa de seguimiento en esta convocatoria son:





- Labranda Bahía Lobos

- Bahíazul Villas & Club, Fuerteventura

- Restaurante Bahíazul

- Hotel Club Jandía Princess

- Hotel Fuerteventura Princess

- Farmacia La Oliva

- Soextuca, S.L – Playa Park

- Hotel Iberostar Selection Fuerteventura Palace

- Labranda Corralejo Village

- Barceló Corralejo Bay

- Hotel TUI Sensimar

- Caleta Dorada Meeting Point Hotel Management

- Caleta Garden Meeting Point Hotel Management

- Labranda Tahona Garden

- Labranda Golden Beach

- Puerto Caleta

- R2 Río Calma Spa Wellness and Conference Hotel

- Flimatur – Faro de Jandía (Q de Calidad)

- Gran Hotel Atlantis Bahía Real (Q de Calidad)









Superan la evaluación de renovación del sello:





- Playitas APT

- Acua Water Park

- Labranda Cactus Garden

- Seguridad Ciudadana Ayuntamiento de La Oliva

- Laurens Peluqueros

- Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort

- Barceló Castillo Beach Resort

- Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort

- Barceló Fuerteventura Thalasso Spa









Sin embargo, algunas de las empresas que incumplen alguno de los compromisos establecidos para su ciclo, pierden el estado “distinguido” y pasan a estado “adherido”, permaneciendo en el ciclo en el que se encontraban antes de la evaluación, las cuales son: Nina Boutique y Casa Rural Teberite, que deciden voluntariamente no presentarse a evaluación; mientras que la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento Puerto del Rosario, Viajes Herbania, Viajes Allsun y Oasis Wildlife Fuerteventura, no subsanan todos los incumplimientos especificados en el informe de evaluación y en el tiempo establecido.





Asimismo, las empresas de Fuerteventura que al no presentarse a dos convocatorias consecutivas, pierden definitivamente el distintivo, pasando al Ciclo 1, son: TUI Travel, que decide voluntariamente no presentarse a evaluación de la convocatoria diciembre 2018 y 2019, y los hoteles de la cadena SBH (SBH Club Paraíso Playa, SBH Costa Calma Beach Resort, SBH Costa Calma Palace, SBH Crystal Beach Hotel y SBH Taro Beach Hotel): no se les convoca a evaluación, al no haber recibido notificación de revocación de la orden de cierre.