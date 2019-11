El PP de Fuerteventura denuncia que la isla sigue sin evaluadores de Dependencia

No se trata de la primera vez que se aplaza esta incorporación, ya que con anterioridad se había informado de que el servicio se retomaría a principios de octubre pasado. “Ha pasado un mes y todavía no sabemos cuándo serán atendidas las personas dependientes de la isla”, señala Enseñat. “Mientras tanto, familias como la de Lucas Vargas, quien evidentemente presenta un alto grado de dependencia pero que, no obstante, lleva esperando más de un año por el informe que tiene que emitir el Gobierno de Canarias para que pueda disfrutar de una calidad de vidad digna, siguen sin respuesta clara ni atención por parte de la Consejería”.