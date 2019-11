Deportista de Fuerteventura Esperanza Barreras se proclama campeona del mundo de SUP en El Salvador

Fuerteventura.- Ayuntamiento de La Oliva felicita a la integrante del club Onexe y monitora de la Escuela Náutica de Corralejo por su primer título en un mundial





La Oliva, a 26 de noviembre de 2019. La deportista de Fuerteventura Esperanza Barreras se proclamó ayer campeona del mundo en la modalidad de Larga Distancia en los Mundiales de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard, que se disputan hasta este domingo día 1 de diciembre en la playa de El Sunzal (El Salvador), bajo la organización de la International Surfing Association (ISA).





La integrante de la delegación española conquistó este título en una impresionante gesta de velocidad y resistencia, tras cometer un error en una boya que le obligó a realizar una vuelta extra de seis kilómetros, teniendo que doblar al grupo de competidoras que no fueron sancionadas.





Se trata de la primera vez que Esperanza Barreras conquista un título mundial, apenas un año después de comenzar a entrenar al más alto nivel con el Centro de Tecnificación Onexe, que desarrolla su actividad en la Escuela Náutica de Corralejo (La Oliva) bajo la dirección de Óscar Ruiz, seleccionador nacional de SUP Olas.





Desde el Ayuntamiento de La Oliva, el alcalde Isaí Blanco felicitó a la deportista de Fuerteventura "por este título que sin duda es fruto de mucho trabajo y esfuerzo", aprovechando para "agradecer también la labor de formación que realiza Esperanza cada día como una de nuestras monitoras en la Escuela Náutica".





Para la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, el éxito de Esperanza "es el reflejo del gran trabajo que se está realizando en nuestro municipio desde la Escuela Náutica Municipal, desde el club Onexe y desde el Centro de Tecnificación", cosechando "históricos resultados como la proclamación de Onexe como Campeón de España de Clubes el mes pasado, y con incontables títulos para los jóvenes del municipio".









"No hay más que ver los resultados del club a nivel nacional e internacional, o a evolución de los jóvenes de la cantera, para darse cuenta que Fuerteventura y La Oliva somos ya una potencia del stand up paddle. Y lo más ilusionante de todo es que el margen de mejora es todavía muy amplio", agregó Carreño.





Esperanza Barrera podría ampliar su currículum en la prueba de técnica que todavía queda por disputar en este mundial, al igual que la grancanaria Iballa Ruana, también del club Onexe, como máxima favorita al título en la modalidad de SUP Olas.





Crónica de una gesta





Carrera muy dura la de la modalidad de Larga Distancia de categoría femenina en el Mundial de la ISA en El Salvador, con fuerte sol y altas temperaturas.





Esperanza Barreras se despegó en la primera de las cuatro vueltas del circuito (24 km. en total), obteniendo una ventaja de 200 metros con respecto a sus perseguidoras. En la segunda vuelta llegó el error de la líder, que se confunde al no pasar por la tercera boya, provocando también la equivocación de sus perseguidoras, resultando sancionadas la mayoría de participantes con una vuelta más.





Para subirse a lo más alto del podio, Esperanza Barreras tuvo que mantenerse en cabeza durante los seis kilómetros extra, y doblar a las cinco competidoras no sancionadas para cruzar la meta en primer lugar, con una ventaja de 700 metros y cuatro minutos con respecto a la segunda, la francesa Amandine Chazot, en una impresionante demostración de fuerza y resistencia por parte de la española.





Al término de la carrera, Esperanza declaró que "no me lo creo todavía. Para todos los competidores ha sido una carrera súper dura. Fue en la tercera vuelta que vi que las otras iban igual de perdidas, que la única opción era dar una vuelta más. Así que traté de mantener distancia sabiendo que las de atrás habían cometido el mismo error. No lo pensé mucho, hago deporte desde siempre y esto es parte del juego. Hay que tener cabeza y tener el físico. Esta vez fui capaz de lograrlo", según recoge la International Surfing Association en su comunicado oficial.





