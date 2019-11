40 Ironman en 40 días en Fuerteventura

Faltan solo 1 día para que el ultra triatleta de origen estonio Rait Ratasepp termine su último desafío de acabar 40 Ironman en 40 días. Habiendo comenzado el pasado sábado 28 de Septiembre, el ultra triatleta ya se encuentra en la recta final de su particular reto, para el que ha vuelto a elegir nuevamente la isla de Fuerteventura, en concreto, el complejo Playitas Resort como base. La finalización de dicho logro está prevista para el Miércoles 06 de Noviembre, registrando nuevamente el mayor logro en esta modalidad deportiva en suelo canario, no contento con su anterior récord mundial no oficial de 20 Ironman en 20 días con un tiempo de 238º 52’ 34” .













En total, durante los 40 días, serán 152 km en el agua, 7200 km en bicicleta y 1688 km corriendo . Para que lo entendamos mejor, esto significa que significa 3,8 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera diaria. Un evento sumamente difícil de por sí solo, pero si además añadimos las pendientes de carretera de Fuerteventura, los fuertes vientos constantes y las largas horas de exposición al sol, podemos llegar a pensar que se trate de una prueba imposible. Parece algo increíble que el ultra triatleta los esté llevando a cabo con nada menos que en un tiempo diario aproximado de 10 horas y media. Todo minuciosamente registrado y controlado, además de haberse llevado a cabo los chequeos de sangre necesarios.













Para conseguir superarse, Rait se ha basado de la experiencia en sus anteriores retos y ha fijado muy bien las bases para alcanzar su meta:





Contar con el apoyo de su equipo: Rait ha estado constantemente rodeado por un numeroso grupo de personas que lo han asistido y apoyado en cada paso, brazada y pedaleo que ha dado. Este grupo de personas se ha ido alternando durante las distintas etapas del desafío, evitando una caída en la motivación por parte de los ayudantes y manteniendo la moral de ultra triatleta alta en todo momento. Algo fundamental para poder terminar tan dura prueba.





Extremo cuidado por su alimentación y tiempos de recuperación: Base indispensable que ha sido cubierta por la variedad gastronómica que Playitas Resort ofrece a todos los deportistas bajo su slogan “Healthy Food powered by Playitas”, sirviendo todos los nutrientes necesarios para las largas jornadas de entrenamientos a los que sus huéspedes están acostumbrados. Ofreciendo productos de kilómetro cero , bajo un amplio abánico de posibilidades, que el ultra triatleta ha podido complementar con la gran oferta de pescado fresco que se ofrece en los diversos restaurantes de la isla, además de “otros caprichos muy nuestros”. Al finalizar cada jornada, Rait recibe un masaje y tratamientos de recuperación necesarios sin necesidad de abandonar las instalaciones del Resort.









Total apoyo por parte de sus patrocinadores : Entre los que se encuentra Playitas Resort. Gracias a las modernas y equipadas instalaciones del complejo, Rait ha podido prepararse previamente al comienzo de este nuevo récord y va cumpliendo diariamente con sus objetivos. Las variadas rutas de carrera que rodean el complejo y la piscina olímpica al aire libre son los puntos fuertes por los que Rait ha escogido Fuerteventura, así como las carreteras de la isla , que son una auténtica delicia para los amantes del triatlón debido al poco tráfico y con un asfalto en buenas condiciones. Es por esto que cada vez son más, tanto los atletas profesionales, como aficionados, que eligen Fuerteventura, y en concreto Playitas, como destino ideal para la práctica deportiva en combinación con su buen clima.









El reto que comenzó el pasado sábado 28.09 en nuestra isla, finalizará el próximo Miércoles 06.11.2020 a las 18:00h en Playitas Resort. El ultra triatleta y el Resort deportivo invitan a todas aquellas personas interesadas a asistir a la finalización de este acontecimiento deportivo tan singular.









Fotos @credit Jakob Meier