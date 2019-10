Fuerteventura.- Unas 30 personas aprende a utilizar las redes sociales para emprender

Puerto del Rosario, 29 de octubre de 2019.- Una treintena de personas participó en el taller gratuito “Redes Sociales para emprender”, impartido en la Cámara de Comercio de Fuerteventura por el experto en consultoría y formación en imagen corporativa y marketing digital, Alejandro Ramos.





Durante las cuatro horas de duración del curso, Ramos hizo especial hincapié en que “para venderse en internet no hay que apostar solo por las redes sociales sino que hay que tener presencia en cuanto a marca y conocer estrategias para incrementar la presencia en los buscadores”. Las redes sociales, insistió, son un medio más de otros tantos que suman a una estrategia global de la empresa. Así, hizo un repaso a las principales plataformas y conminó a los presentes a analizar si realmente deben estar en las redes sociales y en cuáles “ya que no todos tienen que estar en internet. De hecho, los representantes de las empresas más importantes no tienen perfiles en redes sociales”, recalcó.





Para tener éxito en internet, el experto aconsejó escribir correctamente, ser sintético y no poner mucho texto “porque la gente no lee y tenemos muy poco tiempo para impactar al usuario que nos visita”. También valoró de forma positiva la actitud proactiva, la formación continua, cultivar una mente abierta y, sobre todo, “viajar mucho y estar al día”.





Alejandro Ramos enseñó, asimismo, a los participantes a preparar el discurso del elevator pitch o cómo presentar un negocio en apenas un minuto, y también abordó el naming o arte de poner nombre a las empresas e invitó a los presentes a revisar sus negocios “porque en Canarias pasa mucho que se pone el nombre de los hijos y suele ser poco operativo”, subrayó.





El taller forma parte de las acciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo de Canarias FSE 2014-2020 y con destino al Asesoramiento para el Autoempleo y el Emprendimiento.