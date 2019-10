Fuerteventura.- Una decena de personas conoce las responsabilidades y limitaciones en el transporte de mercancías

Puerto del Rosario,Fuerteventura a 24 de Octubre de 2019.- El asesor jurídico de ATEIA Las Palmas y Tenerife, Carlos J Ruano, ha explicado, en la Cámara de Comercio de Fuerteventura, las responsabilidades y limitaciones que existen cuando ocurren pérdidas, daños o retrasos durante el transporte de mercancías con el fin de constatar las ventajas de que los artículos “vayan asegurados y no existan límites en las cuantías de devolución cuando se producen, por ejemplo, pérdidas”.





Así, puso de manifiesto que, en la actualidad, la “responsabilidad va por peso o por bulto” con independencia del tipo de mercancía que se transporte aunque sí son determinantes los tipos de transporte “o si se trata de un transporte nacional o internacional”.





También aconsejó a la decena de asistentes a esta jornada, integrada en el bloque denominado “la internacionalización como herramienta para afianzarte” que forma parte, a su vez, del “Programa Afiánzate 2019, poner atención a la llegada de la mercancía y dejar constancia fehaciente“de cualquier desperfecto que se pudiera percibir o mal estado de la misma” de cara a interponer una posible reclamación.





En una segunda parte, Ruano abordó cómo deben de llevarse a cabo los procedimientos y recursos administrativos que al ser extrajudiciales, explicó, los empresarios suelen iniciar sin consejo de un abogado. Por este motivo, puso especial énfasis en la importancia de realizar alegaciones que expliquen los hechos que motivan la interposición de las mismas “y si no se indican desde el principio, no se pueden añadir más tarde”. Son numerosas las ocasiones, destaca, en las que el empresario espera a tener una resolución desfavorable para consultar con un profesional “y la propia resolución se basa en que no se han hecho alegaciones en el plazo concedido para ello. Y eso ya no se puede cambiar y dificulta el éxito posterior de la reclamación”, subraya.

El Programa Afiánzate 2019 se lleva a cabo gracias al apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y la cofinanciación del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.