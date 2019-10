Fuerteventura.- Puerto del Rosario recibe en el Ayuntamiento a atletas premiados

Para terminar, los tres deportistas reconocidos en esta occasion por el Ayuntamiento portuense, invitaron a la ciudadanía a hacer deporte en general y atletismo en particular,manifiestando que la experiencia vale la pena y el clima y el paisaje majorero propiciasu práctica, es un deporte en el que siempre se aprende,no tiene tope ycrea lazos y vínculos que van más allá de lo estrictamente deportivo. No quisierondejar de nombrar a sus entrenadores/as, acompañantes y redes familiares, ya que sin ellos no podrían llevar a cabo estas hazañas que ya han hecho y que seguirán haciendo y no quieren desaprovechar la oportunidad para pedir a las distintas instituciones públicas más implicación y ayudas al deporte amateur. La próxima cita es en Braga, Portugal.