Fuerteventura.- Pleno de La Oliva aprueba ampliar un 20% el presupuesto de los servicios de limpieza

La Oliva, a 31 de octubre de 2019. El pleno del Ayuntamiento de la Oliva aprobó esta mañana diferentes trámites relacionados con los servicios de limpieza, como la ampliación del 20% de la asignación presupuestaria a la actual concesionaria lo que permitirá ampliar las zonas y frecuencias que actualmente cubre el servicio.





En el punto sexto del orden del día, salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, y en contra de todos los grupos de la oposición, esta propuesta que consiste en modificar las condiciones de la actual concesión, ampliando su presupuesto hasta el máximo legal, unos 280.000 euros anuales.





Es una medida que permitirá mejorar los servicios de limpieza, de modo que "vecinos y turistas podrán notar una diferencia en positivo, esperamos que este mismo año, mientras el ayuntamiento continúa avanzando en el nuevo contrato de limpieza, jardines y colegios, que está previsto sea una realidad el año próximo", trasladó el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, al término del debate.





Durante la sesión plenaria, se aprobaron otros dos trámites relacionados con los servicios de limpieza, la liquidación de los pagos semestrales adeudados a la concesionaria desde 2016 en concepto de importes variables (punto 5), y el desistimiento del nuevo contrato cuyos pliegos ya habían sido aprobados (punto 2), y que el Ayuntamiento de La Oliva deberá reiniciar para adaptarlo a los cambios de normativa que han sucedido durante su tramitación.





En el punto sexto orden del día, el pleno de La Oliva acordó aprobar la modificación del contrato actual, decisión que permite ampliar en un 20% la cuantía de los gastos en servicios de limpieza, el máximo legal permitido.





El concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez, indicó que está propuesta ya fue debatida a principios de este año, y que se había retrasado hasta ahora por no contar con el necesario dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. El concejal Juan José Rodríguez valoró que esta ampliación es necesaria "porque los servicios que tiene contratados actualmente el ayuntamiento son insuficientes", y supone "al menos una mejora mientras se tramita el nuevo contrato".





El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, trasladó que esta ampliación del contrato "permitirá que los barrenderos pasen más veces en diversas zonas, de dos a seis veces por semana, se limpiará también en horarios de tarde en zonas donde hasta ahora sólo se hacía por la mañana, y también se amplían las frecuencias y zonas de los barridos mecánicos, recogida de enseres de dos a seis días por semana, el baldeo de calles y la recogida de basuras".





"Somos conscientes que desde hace unos años los servicios de limpieza no son los que deberían. Este gobierno llegó incluso a plantearse la rescisión del contrato, pero se valoró que su rescisión serías más perjudicial que las medidas que se están adoptando. La población ha aumentado mucho, y el servicio actual, contratado desde 2014, se ha quedado obsoleto", valoró el alcalde.





En este sentido, el concejal del área de Limpieza, Marcelino Umpiérrez, destacó que esta ampliación significa pasar de una inversión de 1,2 millones de euros anuales, incrementando el servicio en 241.000 euros, hasta alcanzar los 1,4 millones al año. "Es una medida que se contempla en la ley y que el ayuntamiento decide utilizar para cubrir necesidades que no contempla la actual concesión. Cuando se adjudicó esta concesión era el 7% del presupuesto municipal total, y ahora está en el 4%, con lo que es necesario esta ampliación.





En este punto, hubo coincidencia entre los grupos de gobierno y de la oposición, en la importancia que tiene fiscalizar los servicios de limpieza contratados para asegurar que se cumplen las condiciones.





En el punto segundo, el pleno aprobó desistir el procedimiento de licitación del procedimiento 'Contratación de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes, Mantenimiento, Conservación y Limpieza de Colegios y Limpieza Viaria y de Playas del Término Municipal de La Oliva', contando este asunto con el voto favorable de los concejales de gobierno, y en contra de los de la oposición.





Este desistimiento se fundamenta en una serie de condicionantes legales que han salido a relucir durante el proceso de licitación de este contrato. Entre ellos, ha sido determinante las alegaciones presentadas a los pliegos a tenor del cambio del convenio colectivo de los jardineros durante el procedimiento, que hace necesario modificar este documento y reiniciar el proceso.





Los técnicos municipales han informado que estos cambios normativos que afectan a los pliegos hacen que el documento no sea subsanable en el momento actual del proceso. Por lo tanto, se hace "imprescindible retrotraer el expediente a la aprobación de los pliegos, e incorporar la nueva normativa a las cláusulas del contrato", explicó el concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez. "Es un retraso que no gusta a nadie, pero lamentablemente no hay otra alternativa".





El objetivo es, añadió Rodríguez, "hacer las modificaciones necesarias y traer de nuevo el pliego a debate en el próximo pleno. Se trata de un servicio fundamental para mejorar uno de los servicios más importantes para el municipio, y que más mejoras necesita", explicó el concejal, y que "con el nuevo contrato, valorado en 2,5 millones de euros al año, permitirá mejorar la limpieza de los pueblos y los barrios, el mantenimiento de los colegios, y la limpieza de las playas".





En el punto quinto, relativo al pago del 'Expediente de Gestión de Servicio Público para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto), así como para la limpieza viaria y de playas del Municipio de La Oliva, bajo la modalidad de concesión', la votación salió adelante con el apoyo de los grupos de gobierno, Podemos y PP, y en contra del resto de grupos.





Este expediente se dirige a aprobar la liquidación de las cantidades adeudadas a la empresa concesionaria del servicio de limpieza. Este contrato se formalizó en el año de 2015, siendo la concesionaria la empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA. El ayuntamiento de La Oliva inició a principios de este año el reconocimiento de los importes variables de la prestación de este servicio, concluyendo en este pleno con la liquidación de las cantidades adeudadas y reconocidas por los fiscalizadores del servicio. Estos servicios corresponden a seis semestres desde el año 2016 hasta la actualidad, y la cantidad a liquidar asciende a un total de 807.706 euros.