Fuerteventura.- La justicia vuelve a archivar la querella infundada de Isaí Blanco contra Pedro Amador

El portavoz de En Marcha, Pedro Amador, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para dar cuenta del auto de la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 28 de septiembre de 2019 que falla el archivo de la querella que el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, había interpuesto contra Pedro Amador.





La querella fue presentada por la presunta comisión de hasta siete delitos por el supuesto pago de cerca de 500.000 euros en facturas a una empresa por una serie de gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origo Mare, acusándole de comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, deslealtad profesional, falsificación de documentos públicos, administración desleal y usurpación de funciones públicas.





Ya el pasado 20 de mayo de 2019 un auto de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Puerto del Rosario archivaba la querella destacando que a la vista de los antecedentes no cabe concluir que la resolución que se cuestiona en vía penal integre un delito de prevaricación, dada la conducta del alcalde Pedro Amador de requerir informe de la secretaría del Ayuntamiento sobre la legalidad del procedimiento, destacando que el propio Amador inició la revisión de oficio del expediente. La juez concluyó el auto destacando que “no está acreditada la existencia de un acto administrativo definitivo contrario al ordenamiento jurídico de forma ostensible y palmaria ni la existencia de dolo en su producción”.





En esto mismos términos se ha pronunciado ahora la Audiencia Provincial que desestima el recurso de apelación interpuesto por Isaí Blanco, que literalmente dice: “En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, no se ha producido ningún menoscabo a las arcas de la administración porque no se ha abonado ni compensado cantidad alguna a la entidad NOMBREDO SL por lo que no se ha podido causar aún ningún menoscabo a las arcas municipales. En este punto debemos resaltar que el propio querellante admite desconocer el expediente administrativo y las anteriores resoluciones con el debido detalle y que le bastó la inicial opinión de la secretaria municipal de que debía corregirse el expediente para que él considerara que debía ponerse en conocimiento de la autoridad judicial.”





Pedro Amador ha señalado que el alcalde Blanco no aportó documentación alguna que acreditara la comisión de delitos que denunció, “haciendo así ocultación de documentos vital importancia del Tribunal, documentos que -de haberse aportado- hubiesen dejado claro que carecía de fundamento la querella y no hubiese sido admitida a trámite”.





“La actuación del alcalde en este procedimiento incurre en un quebranto institucional, para el cargo que ocupa, pues no se puede acudir a la vía de los tribunales de justicia, con unos hechos inciertos, falsos, infundados y ocultando la documentación que acreditaba dicha falsedad”, subraya Pedro Amador, quien anuncia que llevará estos hechos a la Justicia.





“Lo que ha habido en todo esto es una clara voluntad de atacarme. Sin entender muy bien por qué, el alcalde Blanco me ha usado como su diana”, denuncia Amador. “Ha intentado mancillar mi honor y mi profesionalidad. Como ustedes entenderán este tipo de conductas no pueden resultar gratuitas a quienes las cometen”.





Pedro Amador, además, ha anunciado que ha presentado en el registro del Ayuntamiento de La Oliva un escrito en el que pide que Isaí Blanco ingrese en las arcas municipales las cantidades íntegras que ha abonado el Ayuntamiento en relación con este procedimiento. “Hasta donde sabemos, con dinero del Ayuntamiento, se han pagado facturas que superan los 15.000 euros a abogados para llevar la defensa de esta querella falsa. El alcalde Blanco tiene que devolver ese dinero”. Pedro Amador ha advertido de que si no lo hace en el plazo de un mes, interpondrá una querella contra Isaí Blanco por malversación.