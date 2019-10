Fuerteventura.- Gobierno Canarias confirma a Fernando Enseñat que "quince años después, no hay expediente de traslado de la Central Eléctrica de El Charco"

El Gobierno de Canarias ha confirmado al diputado por Fuerteventura del Partido Popular, Fernando Enseñat, que "no existe expediente de traslado iniciado para desmantelar la central y sacarla del barrio capitalino y cuestiona la viabilidad de Zurita como emplazamiento viable".





Durante el transcurso de la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, el diputado popular reprochó "los quince años de mentiras de todas las instituciones majoreras, Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario que, durante todo este tiempo nos han asegurado que se estaban dando pasos para sacar de ahí la central. Más de 15 años de mentiras de CC y PSOE mientras los vecinos sufrimos la contaminación y el ruido de estas instalaciones", denunció.





El diputado popular reprochó que "mientras que con una mano prometían que sacarían la central eléctrica del barrio del Charco y aprobaban Proposiciones no de ley, mociones y sacaban notas de prensa, con la otra no hacían absolutamente nada: no planificaban el traslado, no ejecutaban, no movían ni un solo papel para ello, o lo que es peor tomaban decisiones de gobierno para todo lo contrario, eternizarla".





Decisiones en gobiernos de CC y PSOE que el diputado relató durante la comisión parlamentaria como la aprobación de nuevas licencias para ampliación de más y de nuevos motores en la central por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario o la falta de Plan Insular de Ordenación por parte del Cabildo Insular.





"Durante muchos años, CC defendió su traslado a una zona como Monteagudo cuando todo el mundo sabía que no se podía porque era zona ZEPA, hasta que en 2013 el Gobierno de Canarias, la Consejería de Industria y Energía confirmó que su catalogación ambiental impedía ubicar allí la central, recordó el diputado. "Por el camino ¿cuánto años de engaños, cuántos enredos, pero lo más importante, cuánto tiempo perdido para buscar una solución?".





"Zurita es el Monteagudo del PSOE", reprochó el diputado popular. "El consejero no sólo duda de su viabilidad sino que además, reconoce que han pasado 5 años, otra legislatura más, donde tampoco han buscado una solución técnica viable a las objeciones que ya ponía desde el 2014 la propia Consejería de Industria del Gobierno de Canarias a esta ubicación, ya que decía, que si bien era posible, técnicamente no era recomendable por los elevados costes debido que por estar en una cota superior a los 100 metros nivel del mar porque no se podía refrigerar".





A esto se suma la necesidad de contar con estudios ambientales que "confirmen que zonas como Playa Blanca, El Matorral o El Hospital no se verán contaminadas porque sería vestir un santo para desvestir otro".





UNA HOJA DE RUTA CLARA





Fernando Enseñat volvió a tender la mano al Gobierno de Canarias para conseguir que, de una vez por todas, se sacque la central con hechos y no con palabras y, para ello "debemos saber cuál es la hoja de ruta porque es un asunto complejo, arduo, que llevará años y que necesita un trabajo serio y una planificación".





En segundo lugar, el diputado recordó que es necesario, junto con el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, buscar un emplazamiento viable con soluciones técnicas y no políticas y que el Gobierno de Canarias incluya el traslado y la nueva ubicación en La Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 para que, posteriormente, el Gobierno de España lo incluya en su planificación. Nada de esto se ha hecho y es urgente".





El diputado Fernando Enseñat finalizó su intervención recordando que "los vecinos de El Charco llevamos 20 años entre mentiras, buenas palabras, buenas intenciones y duerme velas pero nada o muy poco ha cambiado. No puede pasar esta legislatura en blanco otra vez. Si este gobierno realmente quiere empezar a trabajar para trasladar la central, tiene nuestra mano tendida".