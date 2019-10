Fuerteventura.- Fernando Enseñat lamenta que el Gobierno de Canarias retrase a diciembre la finalización del Centro de Salud de Corralejo

Las obras de Ampliación y Reforma del Centro de Salud de Corralejo contaban con 700.000 euros de presupuesto para el 2017 y no se ejecutó nada. En el 2018, la Consejería de Sanidad presupuestó 300.000 euros y no tampoco se ejecutó un sólo euros mientras que, en el 2019, se han presupuestado 800.000 euros de los que, hasta el mes de julio, sólo se había ejecutado el 20% del mismo. "Sería el colmo que no se acabara la obra para los vecinos, los colectivos, las asociaciones, los pacientes e incluso el personal sanitario, que llevan muchos años reivindicando una sanidad digna para la Oliva. Nuestro reconocimiento a la Plataforma Sanidad Digna, Salud y sonrisas, las Supermamis, Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, Aderis. Asociaciones con las que usted no se reunió en la visita a Fuerteventura y que le pido que haga y los escuche".