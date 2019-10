Fuerteventura.- El PP afirma que el Cabildo no se aclara con Tindaya

Según explicó la consejera popular Jessica de León, durante el pleno, “a día de hoy no existe en el Gobierno de Canarias ningún tipo de expediente que señale que se ha iniciado el procedimiento para trasladar la Central Eléctrica de El Charco; pero, para rematar el asunto, tampoco existen informes ambientales ni técnicos que confirmen que Zurita es el lugar idóneo para acoger la futura central”.

Zurita se sitúa en una cota de 100 metros por encima del nivel del mar “y es probable que no sea viable técnicamente porque afecta al espacio aéreo del Aeropuerto”, recordó de León. “Por eso, tenemos que dejarnos de debates y buscar una zona real basándonos en informes técnicos y no en el azar. Pedimos que este grupo de gobierno solucione los problemas de Fuerteventura con ordenación, porque aquí no se trata solo de trasladar la central, sino también de defiir dónde irán ubicadas las estaciones y subestaciones transformadoras o donde se localizarán las plantas de producción de energía renovable”.