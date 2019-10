Fuerteventura.- Ayuntamiento de Antigua destina 1.600.000 euros a proyectos de obra

El Ayuntamiento de Antigua, aclara el alcalde Matías Peña, no abandona ni elimina de sus prioridades el proyecto de remodelación de la Plaza de Los Alares, sino que resuelve el procedimiento de cesión de suelo para proceder a la posterior licitación de las obras, un trámite necesario que no quedó resuelto por el responsable de área en la anterior legislatura. Por lo tanto, añade el regidor municipal, no pudiendo ejecutarse la obra en el año en curso, se pospone y mantiene su partida económica en los presupuestos 2020.