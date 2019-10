Fuerteventura.- Alcaldesa de Tuineje pedirá explicaciones al presidente del Cabildo por declaraciones del consejero de Cultura referentes al Festival Arena Negra

· Andrés Briansó falta a la verdad cuando afirma en un medio de comunicación que Tuineje ya cuenta con el dinero del Festival





La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, pedirá explicaciones al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, a raíz de las declaraciones emitidas este martes en Onda Fuerteventura por el consejero de Cultura de la Institución Insular, Andrés Briansó, en las que asegura que el Ayuntamiento de Tuineje ya ha cobrado la aportación de 300.000 euros del Festival Arena Negra.

El Ayuntamiento de Tuineje quiere aclarar que aún no se ha firmado el convenio de colaboración entre ambas instituciones y, por tanto, la contribución del Cabildo Insular no ha podido hacerse efectiva. La colaboración fue solicitada mediante escritos de fecha 7 de marzo (R.S. nº 3.116), 17 de abril (R.S. nº 5.432), 9 de mayo (R.S. nº6.308) y 1 de agosto (R.S. nº 9828). Con fecha del 15 de octubre, el Cabildo de Fuerteventura ha registrado en el Ayuntamiento de Tuineje el borrador definitivo de dicho convenio de colaboración, que aún no ha sido tramitado.

“El consejero de Cultura debería apoyar al Ayuntamiento de Tuineje sin fisuras, para que este Festival salga adelante, es una pena que no sepa que aún no tenemos el dinero”, manifestó Hernández, y añadió que “lamentamos que un consejero que estuvo en la oposición en la anterior legislatura no haya pedido que se nominara una partida para el festival”.

La Isla cuenta con otros eventos como el Fuerteventura en Música (FEM) y el Campeonato del Mundo de Windsurf y Kitesurf que tienen asignada una partida presupuestaria en el Cabildo. “Mientras sea alcaldesa seguiré peleando por este festival, porque Tuineje se merece tener un evento de primer nivel como ya lo tienen los municipios de La Oliva y Pájara”, finalizó Hernández.