Espectáculo y grandes tiempos en la XXI Travesía a Nado Isla de Lobos - Fuerteventura

En la mítica distancia de Lobos a Corralejo (3.400) se impusieron Víctor Manuel González (43:02) y Rebeca Santos (45:05), y en la Travesía Larga (Ida y Vuelta) Davide Ledda (1:31:35) y Ainhoa Santana (1:39:02) Hoy se celebró en Corralejo una memorable XXI Travesía a Nado de Isla de Lobos - Fuerteventura, que ha batido su propio récord de inscripción con 400 participantes de todo tipo de procedencias participando en tres apasionantes modalidades, Travesía Larga (ida y vuelta, 7.000 m.), Corta (Lobos - Corralejo, 3.400 m.) y Popular (Bahía de Corralejo 1.300 m.), bajo la organización del CD Herbania y el Ayuntamiento de La Oliva.









Con unas inmejorables condiciones, la prueba registró muy buenos tiempos y se desarrolló en un gran ambiente en el Muelle de Corralejo. Destacar el homenaje brindado antes de la prueba al legendario nadador grancanario Carmelo Santana Sánchez, fallecido recientemente, en un acto en que tomaron parte el presidente del CD Herbania, Sergio Melián, la concejala de Deportes de La Oliva, Gleiber Carreñeo, y Alejandro Jorge, consejero de Deportes del Cabildo, institución colaboradora.





Los primeros nadadores en cruzar la meta fueron, en la mítica distancia 3.400 metros que separan el Islote de Corralejo, Víctor Manuel González (43:02) y Rebeca Santos (45:05). Destacar que en esta distancia se celebró también una de las pruebas de la Copa de Canarias de Aguas Abiertas, en la que se impuso Enrique Mata, nadador de 60 años del Club Swim and Training de Maspalomas, con un tiempo de 44:59. En la Travesía Larga (7.000 metros), también se registraron buenos tiempos, y fueron los primeros en cruzar la meta Davide Ledda (1:31:35) y Ainhoa Santana (1:39:02).





Desde la organización del Club Deportivo Herbania, se mostraron muy satisfechos también con otro récord de participación en la Travesía Popular, “que con 66 inscritos en esta tercera edición y participantes desde los diez hasta los sesenta años”, valoró Inma Díaz, de la directiva del club. Javier García, de 17 años, fue el primero en completar los 1.300 metros de la popular, con un tiempo de 15:48 .









Destacar también una vez más la presencia en la distancia de 3.400 un clásico del evento como Xavi Torres, 16 veces medallista paralímpico, entre ellos 5 oros desde 1992 hasta 2008, y actualmente entrenador nacional y miembro del equipo olímpico español. Récord en El Reto Ayer se celebró la segunda edición de El Reto (vuelta completa al islote, 18 Km.) con otro gran récord de la nadadora internacional Rebeca Santos, que con un tiempo de 3 h y 44 minutos recortó nada menos que en una hora su marca de la pasada edición.





Santos sumó esta gesta a un currículum impresionante, pues actualmente es campeona del mundo de 800 metros y récord de España +44 de la distancia (9:32), primera mujer vencedora en los 18 km. de la Travesía del Mar de Las Calmas, y actual doble campeona de Europa en las distancias de 3.000 y 5.000 metros de aguas abiertas. Le siguieron en el podio Martín Julio (3:55 h.) y Daniel González (4:02). Una prueba deportiva de interés turística





El 75% de los 400 inscritos en esta XXI Travesía de Lobos son venidos de fuera de la isla, unas 300 personas más sus acompañantes, lo que demuestra una vez más "la importancia que tienen los eventos deportivos para apoyar el Turismo La Oliva", valoró esta semana el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco.





Destacar entre todos ellos la presencia de 60 nadadores del Real Nuevo Club Náutico de La Palma, grupos del Club de Tenis Valle de Aridane, de Toledo, Madrid y País Vasco, e internacionales de Alemania, Argentina, Inglaterra, Chequia y Eslovaquia. Agradecimientos





Agradecer desde la organización del CD Herbania a todos los colaboradores, piragüistas, embarcaciones, instituciones que sin ellos no sería posible el desarrollo de este tipo de eventos, así como de patrocinadores con la colaboracion de Cabildo de Fuerteventura, Naviera Armas, The Coca-Cola Company, Atefuer - Aislamientos Termoacusticos Fuerteventura, Federacion Canaria Natacion, Deportes Coka, El Cangrejo Colorao, Naviera Nortour. C