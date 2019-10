Candidata socialista al Senado por Fuerteventura, Paloma Hernández, se reunió con los responsables de Endesa en la central térmica de Las Salinas

Las intenciones de los representantes del PSOE de Fuerteventura son, en un principio, minimizar las molestias que causan a los vecinos del barrio de El Charco los vertidos, ruidos y emisiones producidos por la central, para luego propiciar el desmantelamiento y su posterior traslado a otro lugar donde no cause ningún perjuicio a los ciudadanos. Pero para avanzar en esta dirección “es necesario planificar el desarrollo energético desde ya, siempre teniendo en cuenta que la nueva central no estaría operativa de forma inminente”, apuntó Paloma Hernández.