Blanca Marsillach y ”la Caixa” viajan a Fuerteventura con un proyecto para involucrar a las personas mayores en las artes escénicas

Once personas mayores de Fuerteventura han participado en el proyecto teatral Entre versos y Marsillach , una iniciativa impulsada por Varela Producciones, la Cía. de Blanca Marsillach, y ”la Caixa”.

, acompañadas de las once personas mayores que participan en la iniciativa.

La representación de Entre versos y Marsillach tendrá lugar hoy mismo a las 18h en el mismo espacio. Al estreno también acudirán como público invitado familiares y amigos de los once actores y actrices mayores procedentes del

El proyecto ha impartido una formación de cinco días a las personas mayores para aprender a declamar el verso y desenvolverse sobre un escenario, en la que han estado acompañados por miembros de la Cía. de Blanca Marsillach. Del mismo modo a las personas mayores seleccionadas se les ofrece un mes antes del estreno familiarizarse con la obra, la lectura previa de los versos, comprensión de los mismos, situarlos en el contexto social de la época, etc.

Desde el año 2008 impulsan varios programas de teatro interactivo para personas con capacidades diferentes, con la esperanza de que desarrollen habilidades psicomotrices y sociales, así como el pensamiento creativo: Poesía en movimiento, Sainetes de los hermanos Álvarez Quintero, Enamórate de Lope, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, Textos de Chekhov, etc. El compromiso con este colectivo es tal que a finales de 2014 decidieron dar un paso más y estrenaron en el Teatro La Latina Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? con un elenco mixto, y en septiembre de 2015 llegaron a realizar una temporada en el Teatro Fernán Gómez.