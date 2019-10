Artista de Fuerteventura Luis Guardia, expone en Cabo Verde

“AMOR a MAIO”, es una iniciativa del artista de Fuerteventura contando con la colaboración de BINTER y la Cámara Municipal de MAIO, que contribuirá a dinamizar cultural y turísticamente esta isla de Cabo Verde durante el mes de Octubre 2019.



Octubre 2019.- El artista canario Luis Guardia, contando con la colaboración de BINTER y la Cámara Municipal de MAIO, expone en Cabo Verde durante el mes de octubre de 2019, su última obra denominada “Amor a Maio”, una iniciativa del propio artista que contribuirá a dinamizar cultural y turísticamente la Isla de Maio.



En esta ocasión, la intervención artística de Luis Guardia, consiste en la instalación de 9 corazones, - figuras esquemáticas y notablemente visibles pero con gran capacidad evocadora de su referente real -, que como “caídos del cielo, enamorado de la belleza de la isla de Maio”, - expresa el artista -, han sido repartidos a lo largo de la playa de BIXIROTCHA en Porto Inglés, capital de esta isla de Cabo Verde.



“Nací en la Isla de Fuerteventura, cuyo paisaje se asemeja muchísimo al de la isla de Maio en Cabo Verde, un lugar único que aún conserva la esencia de su cultura isleña y marinera, la natural belleza de sus playas de virgen arena blanca.





Este árido paisaje es el imaginario visual de mi infancia. Maio como Fuerteventura, son dos islas capaces de inspirar sensaciones de serenidad como muy pocos espacios están actualmente en disposición de ofrecer, por eso mediante esta obra he pretendido poner en valor la propia isla de MAIO, trasladando este mensaje de AMOR por la tierra, no sólo a los visitantes que recibe la Isla, sino a los propios maienses, suscitando la conciencia de la fragilidad su peculiar paisaje y la importancia de no contribuir a su degradación, para que nunca pierda la belleza de su natural

esencia”, explica Luis Guardia.



Esta intervención artística permanecerá expuesta en la playa de BIXIROTCHA en Ciudade de Porto Inglés, capital de la Isla de Maio, hasta el 25 de Octubre de 2019.



Durante su estancia en Cabo Verde, Luis Guardia, invitado por la Cámara Municipal de Maio, también ha impartido una charla para la juventud del Liceo y un taller de pintura para las y los niños de la Escuela Infantil