III Fuerteventura Reggae Festival 2019

Todo preparado para que llegue la tercera edición del festival de música jamaiquina





El próximo viernes 27 y sábado 28 de septiembre aterrizará, en la localidad norteña de Lajares (La Oliva, Fuerteventura), la tercera edición del Fuerteventura Reggae Festival 2019. La asociación cultural sin ánimo de lucro, AJAI , con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva , ha sido la encargada de diseñar uno de los pocos festivales de carácter independiente que reside en la isla majorera.





El cartel lo conformarán algunas de las representaciones de música reggae más destacables tanto del panorama local, como del archipiélago canario. Propuestas majoreras como la de David Mahoh, The Black Sammy & The Big Smile, Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes o Abora Reggae , compartirán escenario con las bandas Emisora Clandestina (Lanzarote), The Conqueror Project, Lioness Den, Ruts & La Isla Music (estas últimas tres provenientes de Tenerife) y completarán el cartel DJ Rutxo (Catalunya) y una de las bandas más importantes en el panorama reggae nacional, Emeterians & Forward Ever Band (Madrid). Todo ello estará ligado por otro de los proyectos musicales referentes en la isla de Fuerteventura, Chocolate Sexy , que harán las funciones de “Maestros de Ceremonia”.





Este festival de música alternativa se desarrollará en la Plaza de Lajares los días 27 y 28 de septiembre desde las 20:00 horas.