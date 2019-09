Fuerteventura.- PP : El PSOE, NC y Podemos rechazan formar la Mesa del Agua para solucionar los problemas del CAAF

Los consejeros del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, Jessica de León, Domingo Pérez y María Saavedra, lamentan que el gobierno de izquierdas PSOE, NC y Podemos rechacen la creación de la Mesa del Agua con el objetivo de buscar soluciones a los problemas del Consorcio de Aguas que sigue dejando sin agua a miles de vecinos durante días", lamenta el portavoz popular, Claudio Gutiérrez.





"En política hay que tener las luces largas. CC es la máxima responsable de la situación actual del CAAF pero el PSOE es corresponsable porque en los últimos 8 años han estado gobernando el Cabildo", denuncia Gutiérrez. "Ahora tenemos que mirar al futuro, apoyarnos en los técnicos y programar inversiones y, para eso, proponíamos la mesa del agua".





Gutiérrez recordó que "las continuas averías afectan a miles de familias pero también a miles de pequeños comercios y sector primario que necesitan el agua para su actividad diaria", aseguró Gutiérrez. "Cada verano la misma situación. Por lo que reclamamos un pacto por el agua con todas las fuerzas políticas, el asesoramiento de los técnicos y los ayuntamientos, que permitan salvar el Consorcio”.





El portavoz puso de manifiesto la doble cara de NC, PSOE y Podemos. "Esta misma moción, en idénticos términos, se planteó en febrero y fue aprobada. Hoy, con responsabilidades de gobierno, la rechazan".





Los populares vuelven a plantear que es "imprescindible" la contratación de un gerente que gestione de forma eficiente y eficaz el CAAF. "Sin gerente no hay gestión y sin gestión no hay agua", señaló Gutiérrez, "eso sí, nuestra propuesta para nombrar gerente no pasa por un dedazo del presidente". advirtió.





En este sentido, el PP recuerda que en la pasada legislatura se propuso al hoy consejero de Aguas del Cabildo que fueran los miembros de la Junta de Gobierno del CAAF los que aprobaran dicha designación por 4/6 de los consorciados porque la convocatoria de la plaza había quedado vacante en dos ocasiones. "Hoy la propuesta que han planteado a la junta es la libre designación por parte del Presidente y no estamos de acuerdo: queremos que sean los miembros del consorcio, ayuntamientos, Cabildos y técnicos, los que propongan perfiles y se voten para después, evaluar su trabajo conforme a criterios de eficiencia en la gestión. Es decir, exigimos eliminar todo filtro o tinte político de la gerencia del CAAF".





Además, los consejeros del PP recuerdan en la moción rechazada que el Gobierno de España debe a Canarias 30 millones de euros para resolver problemas del agua. "De ellos, 4 millones de euros tenían que venir a Fuerteventura en 2018 para ejecutar obra hidráulica del CAAF", asegura Claudio Gutiérrez.





Un convenio del que además dependen inversiones en Puerto del Rosario en la EDAR o la Red de conducción de aguas residuales a la depuradora de aguas de Antigua con el objetivo de centralizar la depuración y eliminar las instalaciones ahora existentes que están obsoletas. Además, al nuevo Convenio de Obras Hidráulicas se debe añadir una adenda con el objetivo de incorporar 14 millones de euros procedentes del anterior Convenio de Obras Hidráulicas del año 2008.