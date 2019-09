Fuerteventura.- Nacho Ramírez muestra su propuesta multimedia ‘Zapping’ en la Casa de los Coroneles

La exposición se podrá visitar en este espacio ubicado en La Oliva, Fuerteventura, desde el 27 de septiembre al 23 de noviembre.

Nacho Ramírez, artista multimedia que ha desarrollado su obra entre Canarias y Madrid, presenta en Fuerteventura la propuesta expositiva ‘Zapping’, en la que reúne vídeos y fotografías en la Casa de los Coroneles de La Oliva. La televisión y la señal digital, cuando se recibe de manera imperfecta, produce en el artista un efecto fascinante, el “glitch”, “ese maravilloso error que fragmenta la imagen, los colores, en cientos o miles de unidades que aparentan ser pixeles, creando formas incomprensibles y alucinantes”.

A criterio de Nacho Ramírez, de las innumerables actividades a las que uno puede dedicar el tiempo libre, “ninguna es más aburrida que la de ver la televisión. En realidad ni siquiera es una actividad, sino más bien inactividad. Pero, de manera sorprendente, el fallo de señal me hacen saltar del sofá, preparar rápidamente la cámara de vídeo y grabar ansiosamente esos momentos irrepetibles” . Este aparente sinsentido es, en su opinión, portador de verdad, pero una verdad a la que hay que llegar por medio de la revelación.

Una vez desarmado el relato, eliminado el canon visual, “desaparece toda posibilidad de procesar de manera analítico-discursiva nuestras percepciones y recurrimos a artificios intelectuales. De un problema técnico surge una visión enigmática y bella. La imagen se fragmenta creando figuras confusas, se descompone en miles de piezas, desintegrándose, mezclándose unas con otras.

Este fenómeno fortuito en el que se basa ‘Zapping’, este fallo técnico, “a mí me resulta tan cautivador que me ha llevado a trabajar con entusiasmo en su captura y edición hasta conseguir una serie de piezas de vídeo, algunas de las cuales forman parte de este proyecto. En la televisión el hecho es visualmente mucho más exuberante. No sólo se produce una craquelación de la imagen y una descomposición de la coherencia estructural de las figuras, sino además una delirante explosión de los colores en una suerte de puntillismo digital psicodélico, explica Nacho Ramírez

Nacho Ramírez (Las Palmas, Gran Canaria, 1966) ha estado vinculado a muchas facetas del arte desde sus comienzos en la pintura en 1993.

Se formó en la Academia Artium de Madrid, siendo alumno de Eduardo Peña entre 1985 y 1991. Hasta el año 2000 expone principalmente pintura, es entonces cuando comienza a colaborar con artistas de otras disciplinas, como músicos y coreógrafos, con quienes realiza sus primeros trabajos de vídeo y performance, como Fatum en La Casa Encendida de Madrid y Casa de América o la participación en varias ediciones del Festival Internacional de Performances en el Centro de Arte Moderno de Madrid.

Desde 1986 expone regularmente con la galería Art Room de Madrid. De su participación en ferias y eventos cabe destacar Londonbiennale’04, Tempus Arti 2009 (comisariado por Jan Hoet) en Bélgica, NordArt 2012 en Büdelsdorf, Palmerscene, Palmer & Co, Reims o Cuerpo a Cuerpo, en el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria. En 2006 realiza Flowing Figures, una obra de gran formato encargada por la Universidad Carlos III de Madrid para su colección.