Fuerteventura.- Los consejeros del PP en el Cabildo piden una Mesa del Agua para buscar soluciones a los cortes de agua

Los populares vuelven a plantear que es "imprescindible" la contratación de un gerente que gestione de forma eficiente y eficaz el CAAF. "Sin gerente no hay gestión y sin gestión no hay agua", señaló Gutiérrez, que ha vuelto a reclamar un Plan de Inversiones que marque una hoja de ruta y planifique las obras a acometer en la red de producción, distribución y almacenamiento. "No podemos seguir perdiendo el 40 por ciento del agua que producimos y que, cuando vayamos a abrir el agua, tengamos cortes".