Fuerteventura.- La gente de Tuineje quiere limpieza por Candelaria Umpiérrez, alcaldesa de Tuineje

Parece como si no les doliera el municipio. Como si no vieran que las calles estaban sucias, que los de la concesionaria de limpieza se reían del Ayuntamiento mandando hasta maquinaria de Puerto del Rosario. Como si no se les cayera la cara de vergüenza al no pagar la factura de la luz. No les importaba dejar sin vigilancia de las playas. O prometer Banderas Azules que luego no cumplían. O hasta gastarse el dinero de los colegios.