Fuerteventura.- La Cámara enseña a determinar la rentabilidad de un proyecto empresarial antes de ponerlo en marcha

Fuerteventura, 17 de septiembre de 2019.- “Muchos proyectos fracasan por no hacer una previsión realista del nivel de ingresos del negocio y realizar inversiones por encima de la capacidad de retorno de la misma”. Así de claro se ha mostrado el experto Valentín Brito en el taller gratuito ofrecido por la Cámara de Comercio de Fuerteventura a una veintena de asistentes que ha aprendido a determinar la rentabilidad de un proyecto con antelación a su puesta en marcha.





El objetivo de la acción formativa ha sido analizar la viabilidad económica y financiera de una iniciativa emprendedora. Se trata de determinar si la inversión prevista para la puesta en marcha de la actividad, va a generar un flujo de ingresos suficiente que permita recuperar dicha inversión y obtener rentabilidad, apuntó.





Para ello, el experto se centró en el documento Idea y Visión de negocio “un resumen en un folio sobre la idea del proyecto, la actividad, los productos o servicios que ofertan, la competencia o los clientes”, acompañando los datos con el total de la inversión prevista, su financiación y el total de previsión de gastos en los primeros cinco años, entre otras cuestiones.





También hizo especial hincapié en la elaboración del Plan de Empresa “es un documento con mayor nivel de detalle” y que también permite analizar información cualitativa como el modelo de negocio y su propuesta de valor, el perfil del cliente y de la competencia.





A juicio del ponente, muchos proyectos fracasan por no hacer previsión clara del nivel de ingresos de ese negocio por lo que aconseja “antes de invertir siempre pensar y volver a pensar si tengo que invertir o no y si decido invertir es porque previamente he analizado que los números me muestran un proyecto rentable”, concluyó.





El taller corresponde a las ac ciones cofinanciadas en un 85% por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo de Canarias FSE 2014-2020 y con destino al Asesoramiento para el Autoempleo y el Emprendimiento.